15 Temmuz gazileri, yemekte bir araya geldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyarken gazi olanlar, yemekte bir araya geldi.

Taksim'de 15 Temmuz gazileri tarafından düzenlenen yemeğe, Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yetkililer ve çok sayıda gazi ile gazilerin yakınları katıldı.

Etkinliğe telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazilere ve yakınlarına hitap etti.

Katılımcıları selamlayan Erdoğan, gazilerin şehadet yolunda koştuklarını ancak gazilik unvanıyla hayatlarına devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yaşarken alınabilecek en büyük nişanın gazilik olduğunu dile getirerek, "Bakın Kore şehitlerini, şu anda gazileri yaşatıyor. Aynı şekilde Çanakkale şehitlerini, gazileri yaşatıyor. O zamandan kalan, birçok tabii gaziler vardı onlar da ebediyete uğurlandı, gittiler ama gelecek nesiller onları hala anıyor. Sizler de bu şekilde, şu anda zaten bizlerle beraber devamlı anılıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"SİZİ BU KAMPANYADA ÖZEL GAYRETE DAVET EDİYORUM"

Erdoğan, gazilerin verdikleri mücadeleyle milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, gazilerin vücutlarında taşıdıkları eserle ömür boyu anılacaklarını kaydetti.

Yapılan yatırımlara ve hizmetlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden bir şey istiyorum. İnşallah 9 veya 16 Nisan’da Türkiye’de bir seçim yapılacak, bir referandum. Sizi bu kampanyada özel gayrete davet ediyorum." şeklinde konuştu.