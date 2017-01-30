Bade Noğay ile Zeynep Sağdaş'ın gürültü kavgasına 6 bin lira ceza

Mehmet Ali Erbil’in eski nişanlısı manken ve sunucu Bade Noğay’ın kapısını spreyle boyayıp “Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım” dediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Zeynep Sağdaş, 6 bin 740 TL para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre, Bebek’te aynı apartmanda altlı üstlü oturan Noğay ile Sağdaş, gürültü nedeniyle sürekli tartışıyordu. 2 yıl önce Zeynep Sağdaş sprey ile Bade Noğay’ın kapısını boyayınca, manken ve şarkıcı arasındaki tartışma büyüdü. Sağdaş nişanlısıyla tartışınca gürültüden rahatsız olan Noğay, polise haber verdi. Kapısında polisleri gören Sağdaş, Noğay’a “Benimle neden uğraşıyorsun? Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım” dedi.

Bu sözler üzerine Noğay’ın şikâyetçi olduğu Sağdaş hakkında, ‘hakaret, tehdit ve mala zarar verme’ suçlarından 13 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zeynep Sağdaş, ifadesinde “Nişanlım yüzünden çektiğim psikolojik sıkıntılar nedeniyle Bade ile tartıştım. Ortaya bazı laflar söyledim ancak kesinlikle hakaret ve tehditte bulunmadım, kapısını da boyamadım” dedi.

Mahkeme, Sağdaş’ı ‘hakaret, tehdit ve mala zarar verme’ suçlarından toplam 6 bin 740 TL para cezasına çarptırdı.

HAYATİ ARIGAN/GAZETE HABERTÜRK