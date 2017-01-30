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Hava durumu 30.01.2017

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:09:27 HABERTURK.COM

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur şaşırttı. Meteoroloji'den açıklama geldi

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    İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan bu yağış İstanbulluları şaşırttı.

     

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    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yüksek ilçelerde kısa süreli bir kar yağışının etkili olmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi. 

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    Konuştuğumuz Meteoroloji uzmanı, karla karışık yağmurun görülebileceğini belirterek, sıcaklık değerlerinin bu tür yağışlara uygun olduğunu söyledi.

 

 

 

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