İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan bu yağış İstanbulluları şaşırttı.
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yüksek ilçelerde kısa süreli bir kar yağışının etkili olmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.
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Konuştuğumuz Meteoroloji uzmanı, karla karışık yağmurun görülebileceğini belirterek, sıcaklık değerlerinin bu tür yağışlara uygun olduğunu söyledi.
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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise Boğaziçi çevresindeki yüksek ilçelerde (Etiler, Maslak vb.) karla karışık yağmur ve kar tanelerinin görülebileceğini belirtti.
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Özellikle sabah saatlerde havanın çok soğuk olması nedeniyle yağışın bazı ilçelerde kar şekline dönebildiğini söyleyen Öztel, "İlerleyen saatlerde sıcaklık artacak, sıcaklık 5-6 dereceye kadar çıkacak" dedi.
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Şubat ayının ilk 10 günlük tahminlerine, İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.
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Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Yozgat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin kar yağışlı, Tekirdağ, Muğla çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Antalya'nın batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Salı ve çarşamba günü itibariyle yurdun kuzey ve doğu kesimlerindeki yağışlar aralıklarla devam edecek.
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Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı ilçelerinde salı ve çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor.
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İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışlarının tipi şeklinde olması tahmin ediliyor.
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Batı bölgelerde salı günü yağışın kesilmesiyle beraber sıcaklık artışı görülecek.
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Yağışlı sistemin perşembe günü yurdu terk etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yurt genelinde artmaya başlayacak.
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Çarşamba yurtta hava durumu...
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Perşembe yurtta hava durumu...
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Cuma yurtta hava durumu...
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Meteoroloji, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'n çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
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Açıklamada, "Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.