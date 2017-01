Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözbebeği komandolar her şart ve ortamda operasyonlarına devam ediyorlar. Habertürk Ekibinden Aysun Torun ve Yiğitcan Toprak, Bitlis Tatvan'daki komandoların bir gününe tanıklık etti, operasyona katıldı.

Bitlis Tatvan 10.Komando Tugayı terörle mücadelenin en kritik birliklerinden. Bölgedeki operasyonların büyük yükü bu Tugay'da. Sınırda, Fırat Kalkanı harekatında da yine en önde onlar görev yapıyor.

"VATAN SEVGİSİYLE ZORLUKLARI AŞIYORUZ"

Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kış aylarında da bu Tugay'da devam ediyor. Kış kamuflajlarını giyen asker, "Dağda düşmana karşı, kendimizi böyle kamufle ediyoruz. Her işin bir zorluğu var. Bu işte vatan sevgisi olduğu için zorlukları aşıyoruz." diye konuştu.



Tatvan'daki birlik, 10. Motorlu Piyade Tugay'ı olarak görev yapıyordu. Kasım 2015'te, terörle mücadele kapsamında alınan bir kararla, 10. Komando Tugay'ı olarak yapılandırıldı. Bu dönüşümle TSK bünyesinde ciddi bir komando ağırlığı oluşmuş oldu.

OPERASYON TAKİBİ BU NOKTADAN YAPILIYOR

Bitlis en hareketli noktalardan birisi. Herşey bu merkezde başlıyor. Operasyonun ilk adımı burası. İHA'lardan gelen görüntülerle operasyon yakından takip ediliyor.

30 KİLO YÜKLE YOLA ÇIKIYORLAR

Yaklaşık ağırlığı 30 kilo olan komando çantası 3 günlük operasyon için hazırlanıyor. Çantanın içinde, bir adet uyku tulumu, tek kişilik çadır, 3 litrelik su, soğuk iklim şartlarına uygun olan parka, eldiven, kar başlığı ve cep sobaları gibi askerlerin kullanması için malzemeler bulunuyor.

OPERASYON BÖLGESİNDE KARARGAH

Sikorsky helikopterlerle operasyona çıkan komandolar, uzun süreli kalacakları bölgelere kamp kuruyor. Bölgeye bir de yaralılar için çadır kuruluyor. İlk müdahale burada yapılıyor.

24 SAAT GÖREVE HAZIRLAR



Her türlü savaş ortamına hazır bir şekilde eğitimlerini tamamlayarak birliğe gelen komandolar her şartta gece ya da gündüz her saat görev alıyorlar. Teröristler kış aylarında geri çekiliyor, bahar aylarına hazırlık yapıyorlar ama komandolar operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonlar da kış konseptine uygun şekilde yapılıyor. Ulaşımı güç ve sarp bölgelere kış üs bölgeleri kuruluyor. Komandolar üs bölgesinden çıkarak operasyon icra ediyor ve tekrar dinlenmek için yine üs bölgesine dönüyor.



AYSUN TORUN / HABERTÜRK TV