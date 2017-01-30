30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Komando kış kar
GÜNDEM

Komandonun bir günü!

Terörle mücadelenin en kritik birliklerinden Tatvan 10. Komando Tugayı Kapılarını Habertürk'e açtı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:38:50 Güncelleme: 11:04:26

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözbebeği komandolar her şart ve ortamda operasyonlarına devam ediyorlar. Habertürk Ekibinden Aysun Torun ve Yiğitcan Toprak, Bitlis Tatvan'daki komandoların bir gününe tanıklık etti, operasyona katıldı.

Bitlis Tatvan 10.Komando Tugayı terörle mücadelenin en kritik birliklerinden. Bölgedeki operasyonların büyük yükü bu Tugay'da. Sınırda, Fırat Kalkanı harekatında da yine en önde onlar görev yapıyor.

"VATAN SEVGİSİYLE ZORLUKLARI AŞIYORUZ"
Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kış aylarında da bu Tugay'da devam ediyor. Kış kamuflajlarını giyen asker, "Dağda düşmana karşı, kendimizi böyle kamufle ediyoruz. Her işin bir zorluğu var. Bu işte vatan sevgisi olduğu için zorlukları aşıyoruz." diye konuştu.
 
Tatvan'daki birlik, 10. Motorlu Piyade Tugay'ı olarak görev yapıyordu. Kasım 2015'te, terörle mücadele kapsamında alınan bir kararla, 10. Komando Tugay'ı olarak yapılandırıldı. Bu dönüşümle TSK bünyesinde ciddi bir komando ağırlığı oluşmuş oldu.

OPERASYON TAKİBİ BU NOKTADAN YAPILIYOR
Bitlis en hareketli noktalardan birisi. Herşey bu merkezde başlıyor. Operasyonun ilk adımı burası. İHA'lardan gelen görüntülerle operasyon yakından takip ediliyor.

30 KİLO YÜKLE YOLA ÇIKIYORLAR
Yaklaşık ağırlığı 30 kilo olan komando çantası 3 günlük operasyon için hazırlanıyor. Çantanın içinde, bir adet uyku tulumu, tek kişilik çadır, 3 litrelik su, soğuk iklim şartlarına uygun olan parka, eldiven, kar başlığı ve cep sobaları gibi askerlerin kullanması için malzemeler bulunuyor.

OPERASYON BÖLGESİNDE KARARGAH
Sikorsky helikopterlerle operasyona çıkan komandolar, uzun süreli kalacakları bölgelere kamp kuruyor. Bölgeye bir de yaralılar için çadır kuruluyor. İlk müdahale burada yapılıyor.

24 SAAT GÖREVE HAZIRLAR

Her türlü savaş ortamına hazır bir şekilde eğitimlerini tamamlayarak birliğe gelen komandolar her şartta gece ya da gündüz her saat görev alıyorlar. Teröristler kış aylarında geri çekiliyor, bahar aylarına hazırlık yapıyorlar ama komandolar operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonlar da kış konseptine uygun şekilde yapılıyor. Ulaşımı güç ve sarp bölgelere kış üs bölgeleri kuruluyor. Komandolar üs bölgesinden çıkarak operasyon icra ediyor ve tekrar dinlenmek için yine üs bölgesine dönüyor.

AYSUN TORUN / HABERTÜRK TV

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te kar 312 köy yolunu ulaşıma kapattı
GÜNDEM

Bitlis'te kar 312 köy yolunu ulaşıma kapattı
Fırat Kalkanı'nda 2 bin 156 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

TSK öldürülen DEAŞ'lı ve PKK'lı teröristlerin ...
Bitlis'te terör operasyonu
GÜNDEM

Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te terör operasyonu
GÜNDEM

Bitlis'te terör operasyonu
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
GÜNDEM

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Bitlis'te PKK'ya hava harekatı
GÜNDEM

PKK hedeflerine hava harekatı
Tekirdağ'da kedilerin ardından bu kez iki köpek öldürüldü
GÜNDEM

TEKİRDAĞ'IN O İLÇESİNDE NELER OLUYOR? BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ!
Anayasa değişikliğinin bu hafta Cumhurbaşkanı'na gönderilmesi bekleniyor
GÜNDEM

REFERANDUM TARİHİ NETLEŞİYOR! İŞTE KRİTİK 2 GÜN
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
GÜNDEM

POLİSİN ARADIĞI ARACA BENZİN YOK!
AÖL sınav sonuçları açıklandı!
GÜNDEM

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
979 kişi gözaltına alındı, 84 kişi tutuklandı
GÜNDEM

979 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 84 KİŞİ TUTUKLANDI
Aksaray'da otobüsün mazot deposundan kaçak sigara çıktı
GÜNDEM

OTOBÜSÜN MAZOT DEPOSUNDAN ÇIKTI!