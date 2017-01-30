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anayasa değişikliği, referandum
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Anayasa değişikliğinin bu hafta Cumhurbaşkanı'na gönderilmesi bekleniyor

21 Ocak'ta Meclis'te kabul edilen Anayasa değişikliğinin bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı'na gönderilmesi bekleniyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:07:50 Güncelleme: 11:17:58

Anayasa değişikliğinin en erken çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen onaylaması bekleniyor.

21 Ocak'ta Meclis'te kabul edilen Anayasa değişikliğinin bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı'na gönderilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan değişikliği gelir gelmez onaylayacağını söylemişti.

Meclis kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Anayasa değişikliği 1 veya 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanı'na gönderilecek. Cumhurbaşkanı 15 günlük inceleme süresini kullanmayacak.

Buna göre takvimi de başlayacak. Resmi Gazete'de yayınlanmasından 60 gün sonrası da referandum tarihi olarak öne çıkıyor. Anayasa değişiklik referandumunun 9 Nisan'da yapılması planlanıyor.

Sibel ERDEM / HABERTÜRK TV

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