Gözaltına alınan ve halen tutuklu bulunan HDP'li vekillerin isimleri

Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Van ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına bulunan ve tutuklanan HDP'li vekillerin adli işlemleri devam ediyor. Peki gözaltında ve tutuklu olan HDP'li vekiller kimler? İşte gözaltında bulunan ve tutuklanan HDP'li vekillerin isimleri...

TUTUKLANAN VEKİLLER VE SUÇLANDIKLARI FEZLEKELER

● Selahattin Demirtaş (Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Cumhuriyet'i ve TBMM'yi alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, kamu görevlisinin aleyhine iftira, suç işlemeye tahrik ve suç işlemeye azmettirme, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs.)

● Figen Yüksekdağ (Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama, devletin birliğin ve ülke bütünlüğünü bozma, suçu ve suçluyu övmek.)

● Nursel Aydoğan (Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek.)

● İdris Baluken (Suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak.)

● Serma Irmak (Terör örgütü propagandası yapmak. Ayrıca Irmak, güvenlik güçlerinin operasyonunda etkisiz hale getirilen bir teröristin cenazesini morgdan alarak cenaze törenine katılmıştı.)

● Abdullah Zeydan (Terör örgütü propagandası yapmak. Zeydan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı hava saldırılarına ilişkin, 26 Temmuz'da yapılan protesto yürüyüşünde, "PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar." demişti.)

● Çağlar Demirel (Silahlı terör örgütüne üye olmak)

● Besime Konca (Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak)

● Nihat Akdoğan (Örgüt propagandası yapmak, örgüt üyesi olmak, 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek)

● Gülser Yıldırım (Terör örgütü propagandası, suçu ve suçluyu övmek.)

● Ferhat Encü (Halkı askerlikten soğutma, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, askeri yasak bölgelere girmek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs.)

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILAN VEKİLLER

● Nadir Yıldırım

● Sırrı Süreyya Önder (adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı)

● Ayhan Bilgen (adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı)

● Altan Tan (adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı)

● Meral Danış Beştaş (adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı)

● Ahmet Yıldırım

● Hüda Kaya (adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı)

● Nimetullah Erdoğmuş

● Emin Adıyaman (adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı)

● Pervin Buldan

● Alican Önlü

● Ayşe Acar Başaran

● İmam Taşçıer (adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı)

● Ziya Pir (adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı)

● Osman Baydemir

● Leyla Birlik

HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN VEKİLLER

● Lezgin Botan

● Adem Geveri

● Tuğba Hezer Öztürk

● Faysal Sarıyıldız