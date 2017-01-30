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metrobüs yolu kaza
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E-5'te makas atan sürücünün yol açtığı zincirleme kaza kamerada

Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda makas atan bir sürücü, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Sürücünün umursamadan yoluna devam ettiği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:24:50 Güncelleme: 11:28:41 İHA

Kaza, Küçükçekmece E-5 karayolu Cennet istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siyah bir otomobilin sürücüsü yoğun trafikte makas atarak ilerlemeye başladı. Trafikte tehlike saçarak hızla devam eden araç önünde seyir halinde olan bir otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle kontrolden çıkan iki araç, metrobüs bariyerlerine çarparken, olaya sebebiyet veren sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Meydana gelen zincirleme kazada iki kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ve zincirleme kazaya neden olan sürücünün kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde araçlar yoğun trafikte seyir alıyor. O esnada siyah bir aracın makas atarak hızla ilerlediği görülüyor. Ardından siyah araç önünde seyir alan araca çarpıyor ve bir anda trafik karışıyor. Kazaya makas atan otomobile yakın olan diğer araçlar da karışıyor. Meydana gelen zincirleme kazanın ardından kazaya sebep olan otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşıyor.


 

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