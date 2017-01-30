30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Tekirdağ Muratlı
GÜNDEM

Tekirdağ'da kedilerin ardından bu kez iki köpek öldürüldü

Muratlı ilçesinde, 2 köpeğin, ön ayaklarından bağlanıp, başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmesinin ardından Muratlı Belediye Başkanı 5 gün içinde önce iki kedi arkasından da iki köpeğin vahşice öldürülmesine tepki gösterdi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:37:25 Güncelleme: 11:59:49

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde birinin ön ayakları iple bağlanan iki köpek başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Muratlı'da 5 gün önce de iki kedi başlarına sert cisimli vurularak öldürülmüştü.

Muratlı İlçesi'nde son günlerde sokakta yaşayan kedi ve köpekler, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından başlarına sert cisimlerle vurularak öldürülüyor. İlçede 5 gün önce İstiklal Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde bulunanlar 2 kediyi başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu. Hayvanseverlerin tepkisine neden olan bu olaydan sonra ilçedeki Muratlı Köprüsü yakınında ön ayakları iple bağlı bir köpeğin yanı sıra jandarma karakolu arkasındaki arazide başına sert bir cisimle vurularak öldürülen köpek bulundu.

ÖN AYAKLARI BAĞLANMIŞ, BAŞINA SERT CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Muradiye Mahallesi'nde oturan Serkan Temel, gündüz serbest bıraktığı, akşam eve aldığı köpeği 'Tommy'nin ön ayakları bağlanarak başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulduğunu söyledi.



"MAHALLEDE HERKESİN SEVDİĞİ BİR KÖPEKTİ, SALDIRGANLIĞI YOKTU"

Temel, "10 yıldır 'Tommy'e bakıyordum. O benim can dostumdu. Kimseye zararı olmaz. Mahallede herkesin sevdiği bir köpekti. Saldırganlığı yoktu. Kim, neden ve niçin bunu yaptığını anlamış değilim. Eve geldiğimde yoktu. Gelir diye biraz bekledim. Akşam saatlerinde bizim işten geliş saatimizi bilir ve evde olurdu. Tommy'nin gelmediğini görünce bir aradım bulamayınca eve döndüm. Sabah tekrar aramaya çıktığımda Muratlı Köprüsü'nün orada ön ayakları bağlı öldürülmüş olarak buldum. Çok üzüldüm, ben bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Ne istediler benim köpeğimden?" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI TEPE'DEN AÇIKLAMA: BUNLAR İNSAN DEĞİL, OLAMAZ DA!

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, 5 gün içinde önce iki kedi arkasından da iki köpeğin vahşice öldürülmesine tepki gösterdi. Tepe, "Bunlar insan değil, olamaz da. Sokak köpeklerinde ne istemişler bilmiyorum. Belediye olarak iki kedi ve bu iki köpeğin de öldürülmesi olayını araştırıyoruz" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
AÖL sınav sonuçları açıklandı!
GÜNDEM

AÖL sınav sonuçları açıklandı!
Lüks araç çalan çete çökertildi
GÜNDEM

Lüks araç çalan çete çökertildi!
Kılıktan kılığa giren hırsızlık zanlısı Konya'da yakalandı
GÜNDEM

Kılıktan kılığa girdi!
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
GÜNDEM

Polisin aradığı araca benzin yok!
Aksaray'da otobüsün mazot deposundan kaçak sigara çıktı
GÜNDEM

Otobüsün mazot deposundan çıktı!
979 kişi gözaltına alındı, 84 kişi tutuklandı
GÜNDEM

979 kişi gözaltına alındı, 84 kişi tutuklandı
Aksaray'da otobüsün mazot deposundan kaçak sigara çıktı
GÜNDEM

OTOBÜSÜN MAZOT DEPOSUNDAN ÇIKTI!
Tekirdağ'da kedilerin ardından bu kez iki köpek öldürüldü
GÜNDEM

TEKİRDAĞ'IN O İLÇESİNDE NELER OLUYOR? BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ!
979 kişi gözaltına alındı, 84 kişi tutuklandı
GÜNDEM

979 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 84 KİŞİ TUTUKLANDI
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
GÜNDEM

POLİSİN ARADIĞI ARACA BENZİN YOK!
AÖL sınav sonuçları açıklandı!
GÜNDEM

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Kılıktan kılığa giren hırsızlık zanlısı Konya'da yakalandı
GÜNDEM

KILIKTAN KILIĞA GİRDİ!