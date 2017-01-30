Ölü inekler Karadeniz sahiline vurdu

Akçakoca sahillerinde ölmüş, kulaklarında küpesi olan iki dana bulundu. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akçakoca'nın Değirmenağzı Çayağzı mevkisinde sahilde cansız iki dana gören vatandaşlar durumu belediye veteriner ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer ilk incelemenin ardından ölen iki danayı kaldırdılar. Akçakoca Kale yolu üzerindeki Değirmanağzı plajı ile Alaplı Ereğli yolu üzerindeki Çayğazı plajında karaya vuran ölü danaları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar olayı belediye ve güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan incelemenin ardından denize sürüklenen danaların nasıl geldiği merak uyandırdı. Değirmenağzı plajında karaya vuran dananın, otlamak için geldiği Kale bölgesindeki falezlerden aşağıya düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Her iki olay yerine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile belediye ve güvenlik güçlerinin, gerekli incelemeleri yaparak küpe numaralarından danaları gerçek sahiplerine ulaştırmaya çalışacağı bildirildi. Danaların bulundukları yerden kaldırılarak gömüleceği belirtildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.