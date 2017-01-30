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Hatalı dönüş yapan otomobil sürücüsü motosiklete böyle çarptı

Levent'te seyir halinde giden motosiklet, sağa dönülmesi yasak olduğu halde dönüş yapan otomobile hızla çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:33:46 Güncelleme: 12:42:02 İHA

Levent Büyükdere Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada hatalı dönüş yapan otomobil sürücüsü az kalsın ölüme sebep olacaktı. Trafik aktığı sırada seyir alan bir otomobil sürücüsü yasak olduğu halde sağa dönmek istedi. Akan trafikte aniden dönüş yapan otomobil sürücüsü bir motosikletin önüne çıktı. O sırada hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü bir anda önüne doğru dönen otomobile çarptı. Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsü trafikte ilerliyor. Motosiklet sürücüsü sağa dönüş yapmanın yasak olduğu bir noktadan geçtiği sırada kırmızı bir otomobil dönüş yapmaya çalışıyor. Motosiklet sürücüsü bir anda önüne dönün araca çarparak yere düşüyor. Daha sonra motosiklet sürücüsü ayağa kalkıp motorunun yanına giderken otomobil sürücüsü de aracını park ederek motosiklet sürücüsünün yanına geliyor.

 

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