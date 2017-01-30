Erdal Tosun'un öldüğü yerde inceleme

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İncelemeyi takip eden sanığın annesi Gönül Şaki, gözyaşları içinde "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. 24 yıl önce eşimi trafik kazasında kaybettim. Bu bir kaza. Bilerek olan bir şey değil" diye konuştu.

Yusuf DOĞAN / İSTANBUL