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Erdal Tosun'un öldüğü yerde inceleme

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:00:13

Tutuklu sanık Nihat Şaki: Otomobil, nerede kontrolden çıktı hatırlamıyorum

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    Oyuncu Erdal Tosun'un 29 Kasım 2016'da hayatını kaybettiği trafik kazasının yaşandığı yerde bilirkişi incelemesi yapıldı.

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    Erdal Tosun'un ölümüne neden olan Nihat Şaki, "Yolda su birikintisi vardı. Tam olarak otomobilin nerede kontrolden çıktığını hatırlamıyorum" dedi.

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    İncelemeyi takip eden sanığın annesi Gönül Şaki, gözyaşları içinde "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. 24 yıl önce eşimi trafik kazasında kaybettim. Bu bir kaza. Bilerek olan bir şey değil" diye konuştu.

    Yusuf DOĞAN / İSTANBUL

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