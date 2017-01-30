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Çankırı'da bir aile ölen kedilerini aile mezarlığına gömdü

Uzun ailesi, 10 yıl önce yavruyken sokakta bulup sahiplendikleri Boncuk isimli kedileri beyin tümöründen ölünce, kedilerini aile mezarlığına gömdüler

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:28:29 Güncelleme: 13:35:55

Çankırı'da yaşayan aile, ölen kedilerini aile mezarlığına gömdü.

Dilek Uzun, 10 yıl önce yavruyken sokakta bulup sahiplendiği ve "Boncuk" ismini verdiği kedisinin ayağında güç kaybı oluştuğunu fark etti. Çankırı'da tedavi edilemeyen kediye Ankara'daki hayvan hastanesinde beyin tümörü tanısı konuldu. Kedi, bir süre sonra burada öldü.

"Boncuk"u Çankırı'ya getiren Uzun, Sarıbaba Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına gömdü.



"BİZLERİ KAPIDA KARŞILIYOR, YANIMIZDAN AYRILMIYORDU"

Dilek Uzun'un oğlu Murat Uzun, yaptığı açıklamada, "Boncuk"un ailenin bir ferdi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Ben 18 yaşındayken annem sokakta bulup almış. Cep telefonu büyüklüğündeydi. Evimizde büyüdü. Kapıda bizleri karşılıyor, yanımızdan ayrılmıyordu. Bu zamana kadar hiç hastalanmamıştı. İlk kez hastalandı ve öldü. Boncuk'u tedavi ettirmek için çok uğraştık ama onu yaşatamadık."

Uzun, Boncuk'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, çünkü onun can dostları olduğunu dile getirdi.

Boncuk'u 20 yıl önce ölen diğer kedilerinin yanına gömdüklerini söyleyen Uzun, "Daha önce de 'Pamuk' isimli kedimiz vardı. Onu da aile kabristanlığımızda gömmüştük. Boncuk'u da onun yanına defnettik." dedi.

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