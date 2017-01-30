AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 14-15 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen AÖF güz dönemi dönem sonu sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. AÖF, dönem sonu sınav sonuçlarını açıkladı. Peki AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam eden öğrenciler, 14-15 Ocak'ta yapılan AÖF güz dönemi dönem sonu sınavının sonuçlarını merakla bekliyordu. AÖF, dönem sonu sınavının sonuçlarını bugün açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarını, AÖF'ün resmi internet sitesinden T.C Kimlik numaralarını girerek öğrenebilecekler.

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MERKEZİ AÇIKÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ NEDİR?



Anadolu Üniversitesi 17 lisans, 36 önlisans programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Batı Trakya’da yaşayanlar ile çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına eğitim hizmetini çağdaş Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi ile götürmektedir.



Türk yükseköğretim sisteminde 34.yılını tamamlayan Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi, yaklaşık 3 milyon öğrencisi ve 2 milyon 500 bin mezununa açık ve uzaktan eğitim yoluyla yüksek öğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye’nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir.



Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden oluşmakta olup eğitim-öğretim kredili sisteme dayalı olarak yürütülmektedir.



Kredili sistem; derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı, bütünleme sınavı ve yaz okulunun bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerektiği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili dönemde almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dönemden 45 Avrupa KrediTransfer Sistemi (AKTS) krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim-öğretim sistemidir.



Kredili sistemde, önlisans programlarında güz dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, bahar dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans programlarında güz dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarıyıllardan, bahar dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.



Kredili sistemde ders geçme esası uygulandığından, sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.