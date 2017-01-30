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Özgür Özel'den Yunanistan'a: Aramızdaki yoldaşlık hukukuna aykırı

CHP'li Özgür Özel, darbeci FETÖ'cü askerleri iade etmeyen Yunanistan'a tepki göstererek, "Senin bunları vermemen bizi, demokrasiye inananları mahçup eder" dedi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:49:41 Güncelleme: 14:51:59 AA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yunanistan'ın darbeci 8 askeri iade etmeme kararına tepki göstererek, "15 Temmuz'da İstanbul'dan kalkıp Yunanistan'a inen helikopter bizimdir. İçindeki asker üniforması giymiş darbeciler haindir. Senin bunları vermemen bizi, demokrasiye inananları mahçup eder. İyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ilişkilerine ve aramızdaki yoldaşlık hukukuna aykırıdır." dedi.

Özel, partisinin Manisa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin konulara değindi.

Kanada'da bir camiye düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı lanetleyen Özel, Türkiye'nin ve dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a helikopterle kaçan askerlerin iadesine ilişkin Yunanistan'ın aldığı kararı kınayan Özel, Çipras'ın Yunanistan başbakanlığına seçilmesinin ardından yaptığı açıklamaların umut verici olduğunu ancak alınan kararla bunun bir hayal kırıklığı meydana getirdiğini ifade etti.

Özel, Çipras'ın seçildiğinde "Ege Denizi ne Yunanlılarındır ne Türklerindir, Ege Denizi balıklarındır" söylemleriyle iyi komşuluk ilişkileri ve bölgedeki barışla ilgili umutları yükselttiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Ege Denizi'nde çatışma olmaması, Türk ve Yunan'ın suyun öte yanındaki iki komşunun birbiriyle sürtüşmeyecek olması umutları yükseltmişti. Ama Çipras, Yunanistan, son aldıkları kararlarla bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Yunanistan'a, Çipras'a şunu söyleyelim; Evet Ege Denizi balıklarındır. Türkler ve Yunanlılar kardeştir ama 15 Temmuz'da İstanbul'dan kalkıp Yunanistan'a inen helikopter bizimdir, içindeki asker üniforması giymiş darbeciler haindir. Senin bunları vermemen bizi, demokrasiye inananları mahçup eder. İyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ilişkilerine ve aramızdaki yoldaşlık hukukuna aykırıdır."

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