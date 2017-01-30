HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken tahliye edildi.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş Twitter'dan "Grup Başkanvekilimiz İdris Baluken serbest" açıklaması yaptı.

— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) January 30, 2017

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında tahliye kararı verildi.

Baluken 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, geçen 4 Kasım'da tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yargılanmasına Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlandı. HDP Milletvekilleri ve avukatların hazır bulunduğu duruşmaya Baluken, tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katılarak savunma yaptı.

Kararına açıklayan mahkeme, Baluken'in adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliye kararına, karartılacak delil olmaması, milletvekili olması ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce tutuklu vekillere ilişkin kararını gerekçe gösterdi.