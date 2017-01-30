30 OCAK 2017
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Şehit Uzman Çavuş Ayhan Elmacı uğurlandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:42:31

"Ben geldim. Beni duyuyor musun annem? Bir kere daha koklasaydım seni. Böyle mi buluşacaktık. Senin yerine keşke ben ölseydim"

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    Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristler ile El Bab'ın Al Ghuz bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı İzmir'de toprağa verildi.

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    Elmacı'nın cenazesi, Menderes ilçesi Bulgurca Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek ''helallik'' alındı, daha sonra Merkez Camisi'ne götürüldü.

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    Buradaki törende, şehidin babası Salim Elmacı, annesi Cennet Özgüleç, kardeşleri Umut ve Hatice Elmacı tabutun başında gözyaşı döktü.

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