GÜNDEM
Şehit Uzman Çavuş Ayhan Elmacı uğurlandı
30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:42:31 | Güncelleme: 15:46:51
"Ben geldim. Beni duyuyor musun annem? Bir kere daha koklasaydım seni. Böyle mi buluşacaktık. Senin yerine keşke ben ölseydim"
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Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristler ile El Bab'ın Al Ghuz bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı İzmir'de toprağa verildi.
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Elmacı'nın cenazesi, Menderes ilçesi Bulgurca Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek ''helallik'' alındı, daha sonra Merkez Camisi'ne götürüldü.
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Buradaki törende, şehidin babası Salim Elmacı, annesi Cennet Özgüleç, kardeşleri Umut ve Hatice Elmacı tabutun başında gözyaşı döktü.
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Anne Cennet Özgüleç oğlunun fotoğrafını öperek, ''Ben geldim. Beni duyuyor musun annem? Bir kere daha koklasaydım seni. Böyle mi buluşacaktık. Senin yerine keşke ben ölseydim'' diye ağıt yaktı.
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Binlerce kişinin katıldığı törenin ardından şehidin cenazesi top arabasına konuldu.
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Anne Cennet Özgüleç, cenazenin götürülmesi sırasında oğlunun fotoğrafını taşıdı. Şehit Ayhan Elmacı'nın cenazesi, Bulgurca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
HABER MERKEZİ
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