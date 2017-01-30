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İzmir'de teyze ile yeğeninin öldüğü kazanın ilk duruşması yapıldı

Mahkeme heyeti, savcının tutuklama istemini reddetti, heyet, oy çokluğuyla N.D'nin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:26:18 Güncelleme: 17:36:22 AA

İzmir'de, düğününe 10 gün kalan Ecem Haliloğlu ile teyzesi Lütfiye Yurdaer'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık N.D. ile kazada yaşamını yitirenlerin aileleri katılmadı. Oturumda, tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı Cengiz Haliç, kazada yaşamını yitiren Haliloğlu ile Yurdaer'in aileleriyle, olaydan doğan maddi ve manevi tazminatın karşılanması konusunda uzlaşıldığını mahkemeye beyan etti.

Haliç, "Olayla ilgili görgü tanığı yok, müvekkilim de olay yerinden kaçmadı. Kazayla ilgili bilirkişilerin verdiği raporlar ortada. Maktullerin alkollü olduğu raporla belirlendi. Trafik ışığı ile olayın olduğu yer arasında 75 metre var. Sanık, maddi ve manevi tüm tazminatlarının giderilmesi konusunda ailelerden helallik aldı. Müvekkilim bir iş adamıdır. Hiçbir zaman kaçma şüphesi olmamıştır. Yurt dışı çıkış yasağının da kaldırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Haliloğlu ailesinin avukatı Murat Sevengül de şikayetlerinden vazgeçtiklerini, dava açma taleplerinin olmadığını, dilekçelerinin mahkeme heyetine sunulduğunu söyledi.

Savcı ise N.D'nin tutuklanmasını ve yurt dışına çıkma yasağının devam etmesini istedi.

Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, savcının tutuklama istemini reddetti. Heyet, oy çokluğuyla N.D'nin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti.

Sanığın ve tanıkların dinlenmesi için duruşma 27 Mart'a ertelendi.

3 AY KAÇMIŞTI

İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda 10 Ağustos'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye Yurdaer (60) ve düğününe 10 gün kalan yeğeni Ecem Haliloğlu (26), 06 DM 4333 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen sürücü N.D, olaydan 3 ay 3 gün sonra Ankara'da teslim olmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kaçan sürücünün kimliği, sosyal medya sayesinde belirlenmişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
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