30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Beykoz
GÜNDEM

Beykoz'da restoranda silahlı saldırı

Olayda saldırıya uğrayan 58 yaşındaki M.A.B hayatını kaybetti, iki kişi de hafif yaralandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:36:47 Güncelleme: 17:43:48

İstanbul'da Anadoluhisarı Sabancı Öğretmen Evi'nin hemen yanında bulunan bir restoranda saldırgan Hüseyin S., babasını öldürdüğünü iddia ettiği kişiye kurşun yağdırdı. Olayda saldırıya uğrayan 58 yaşındaki M.A.B hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırgan Hüseyin S. gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, olay bugün 16.00 sıralarında Anadoluhisarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre silahlı saldırgan Hüseyin S., restoranda karşılaştığı 58 yaşındaki M.A.B.'ye tabancayla ateş etti. Olayda saldırıya uğrayan 58 yaşındaki M.A.B hayatını kaybetti, iki kişi de hafif yaralandı. Yaralılar Kavacık'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan olaydan sonra polis tarafından yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlının, 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle restoranda karşılaşması sonucu ateş ettiğini söylediği öne sürüldü. Zanlı, sorgu amacıyla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DEMET AKALIN DA ORADAYDI

Demet Akalın da silahlı saldırının yaşandığı dakikalarda Beykoz'daki restorandaydı. Akalın, Twitter'dan bir takipçisine böyle yanıt verdi:

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 33 saniye önce
    olmaz one minute herkes 20 dk konusuyor ben 5 dk konusamiyorum olmaz on minute haha
  • Misafir 14 dakika önce
    Bu pislikler ömür boyu hapsedilmeli
  • Misafir 48 dakika önce
    hesaplaşma terör değil
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şehit Uzman Çavuş Ayhan Elmacı uğurlandı
GÜNDEM

Şehit cenazesinde büyük dram!
İzmir'de teyze ile yeğeninin öldüğü kazanın ilk duruşması yapıldı
GÜNDEM

Katilleri sosyal medyada bulunmuştu, ilk duruşmada...
AK Parti'den yabancı propagandaya karşı teklif
GÜNDEM

AK Parti'den yabancı propagandaya karşı teklif
Van'da 38 günlük bebeğe cinsel istismar iddiası
GÜNDEM

Korkunç şüphe! Ölen 38 günlük bebek cinsel istismara ...
HDP'li 2 vekile tutuklamaya dönük yakalama kararı
GÜNDEM

HDP'li 2 vekile tutuklamaya dönük yakalama kararı
Bekir Bozdağ: Gerekirse tekrar ABD'ye gideriz
GÜNDEM

Bozdağ: Gerekirse tekrar ABD'ye gideriz
Bekir Bozdağ: Gerekirse tekrar ABD'ye gideriz
GÜNDEM

BOZDAĞ: GEREKİRSE TEKRAR ABD'YE GİDERİZ
HDP'li 2 vekile tutuklamaya dönük yakalama kararı
GÜNDEM

HDP'Lİ 2 VEKİLE TUTUKLAMAYA DÖNÜK YAKALAMA KARARI
Van'da 38 günlük bebeğe cinsel istismar iddiası
GÜNDEM

KORKUNÇ ŞÜPHE DOĞRU ÇIKTI! ÖLEN 38 GÜNLÜK BEBEK CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ!
Beykoz'da restoranda silahlı saldırı
GÜNDEM

BEYKOZ'DA RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI! 1 ÖLÜ, 2 YARALI
İzmir'de teyze ile yeğeninin öldüğü kazanın ilk duruşması yapıldı
GÜNDEM

KATİLLERİ SOSYAL MEDYADA BULUNMUŞTU, İLK DURUŞMADA...
Şehit Uzman Çavuş Ayhan Elmacı uğurlandı
GÜNDEM

ŞEHİT CENAZESİNDE BÜYÜK DRAM!