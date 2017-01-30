30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Metin Külünk
GÜNDEM

AK Parti'den yabancı propagandaya karşı teklif

AK Parti'li Metin Külünk'ün hazırladığı "Yabancı Propaganda ve Dezenformasyonla Mücadele Kanun Teklifi", Dışişleri Bakanlığına bağlı Bilgi Analiz ve Mücadele Merkezi kurulmasını öngörüyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:59:45 Güncelleme: 17:35:47

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Yabancı Propaganda ve Dezenformasyonla Mücadele Kanun Teklifi hazırladı.

Teklif, yabancı propaganda ve dezenformasyon ile mücadele etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına bağlı Bilgi Analiz ve Mücadele Merkezi kurulmasını öngörüyor.

Merkez; Dışişleri Bakanlığı tarafından atanan Genel Sekreterin başkanlığında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Radyo-Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacak.

Merkezin amaçları arasında "Yabancı hükümetlerin 'bilgi harbi çabaları' konusunda bilgi toplama ve analiz çalışmalarını yönlendirmek ve koordine etmek; Yabancı propaganda ve dezenformasyon çabaları konusundaki kritik verilerin ve analizlerin, ulusal strateji geliştirme süreci ile entegre edilmesi konusunda bir çerçeve oluşturmak; Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına karşı yürütülen yabancı bilgi operasyonlarını ortaya çıkarmak ve bunlarla mücadele etmek" bulunuyor.

Merkezin görevlerinin ise şöyle olması öngörülüyor:

"Yurt dışında Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarını tehdit eden gerçeğe aykırı anlatıları takip etmeye ve değerlendirmeye dönük kurumlararası çalışmaları entegre etmek.

Hükümet kurumları, müttefik halklar, düşünce kuruluşları, akademik kurumlar, sivil toplum grupları ve diğer sivil toplum örgütlerinden alınan istihbarat raporları, verileri, analizleri ve matematiksel analizler de dahil olmak üzere ilgili bilgileri toplamak, birleştirmek ve analiz etmek.

Türkiye'nin müttefiklerini ve ortaklarını hedef alan yabancı propaganda ve dezenformasyonla mücadele etmek için gerçeğe dayalı anlatılar ve analizler geliştirmek ve yaymak."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 22 dakika önce
    ÇOK İYİ OLUR
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ahmet Aydın'dan Donald Trump'a: İnsani de vicdani de değil
GÜNDEM

AK Parti ve CHP'den Trump tepkisi
Özgür Özel'den Yunanistan'a: Aramızdaki yoldaşlık hukukuna aykırı
GÜNDEM

CHP'den Yunanistan'a: Yoldaşlık hukukuna aykırı
CHP'li Elif Doğan Türkmen'in haberleşme gideri Meclis gündeminde
GÜNDEM

Meclis'e "milyonluk" düzenleme
CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ve hükümete Trump eleştirisi
GÜNDEM

CHP'den Erdoğan ve hükümete Trump eleştirisi
İzmir'de 267 sanıklı FETÖ davası başlıyor
GÜNDEM

İzmir'deki ilk FETÖ davası başlıyor
Fikri Işık: Milli muharip uçağın uçuşuyla ilgili ilk hedefimiz 2023 yılı
GÜNDEM

Bakan milli muharip uçağı için tarih verdi!
İzmir'de teyze ile yeğeninin öldüğü kazanın ilk duruşması yapıldı
GÜNDEM

KATİLLERİ SOSYAL MEDYADA BULUNMUŞTU, İLK DURUŞMADA...
AK Parti'den yabancı propagandaya karşı teklif
GÜNDEM

AK PARTİ'DEN YABANCI PROPAGANDAYA KARŞI TEKLİF
Şehit Uzman Çavuş Ayhan Elmacı uğurlandı
GÜNDEM

ŞEHİT CENAZESİNDE BÜYÜK DRAM!
Bekir Bozdağ: Gerekirse tekrar ABD'ye gideriz
GÜNDEM

BOZDAĞ: GEREKİRSE TEKRAR ABD'YE GİDERİZ
Beykoz'da restoranda silahlı saldırı
GÜNDEM

BEYKOZ'DA RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI! 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Van'da 38 günlük bebeğe cinsel istismar iddiası
GÜNDEM

KORKUNÇ ŞÜPHE DOĞRU ÇIKTI! ÖLEN 38 GÜNLÜK BEBEK CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ!