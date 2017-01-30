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HDP'li 2 vekil gözaltına alındı, Botan serbest bırakıldı

HDP'li vekiller Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş gözaltına alınırken, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan serbest bırakıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:23:30 Güncelleme: 23:01:38 HABERTURK.COM

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmaya yönelik hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak, savcılık ifadesinin andından tutuklama talebiyle sevkedildiği, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından iki milletvekili hakkında, tutuklamaya yönelik "yakalama" kararı çıkartıldı. Karar üzerine, emniyet ekipleri harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Bilgen akşam saatlerinden Diyarbakır Havalimanı'nda, Beştaş ise evinden gözaltına alındı. Bilgen ve Beştaş, yakalama kararı çıkaran mahkemeye götürüldü.

LEZGİN BOTAN SERBEST BIRAKILDI

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan serbest bırakıldı.

Van'da katıldıkları etkinliklerde yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında dava açılan HDP Van milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararının ardından akşam saatlerinde Ankara'dan Van'a giden Botan, Ferit Melen Havalimanı'nda tarafından gözaltına alındı. Lezgin Botan, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meral YILDIZ/VAN - Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    o zaman niye saliyon arkadas
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