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HDP'li Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen'e yakalama kararı

Ayhan Bilgen ile Meral Danış Baştaş hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Ayhan Bilgen ve Van Milletvekili Lezgin Botan gözaltına alındı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:23:30 Güncelleme: 19:02:02 HABERTURK.COM

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı.

HDP Kars Milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen, Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın '6-8 Ekim Kobani Olayları'na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen 28 Ocak Cumartesi günü Ankara'da gözaltına alınarak, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yakalama kararı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Bilgen'i Diyarbakır'da gözaltına aldı. Ayhan Bilgen'in hakkında yakalama kararı çıkarılan Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüleceği belirtildi.

LEZGİN BOTAN DA GÖZALTINDA

Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan gözaltına alındı.

Ankara'dan uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen Botan, polisler tarafından Van Adliyesi'ne götürüldü.

Van'da katıldıkları etkinliklerde yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında dava açılan HDP Van milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Meral YILDIZ/VAN

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    o zaman niye saliyon arkadas
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