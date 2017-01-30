30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Atatürk Havalimanı
GÜNDEM

Atatürk Havalimanı'nda kaçak 10 yolcu yakalandı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 10 Iraklı yolcu Avrupa'ya kaçak yollarla götürülmek istenirken onlara yardımcı olan bir yolcu ve havalimanında çalışan bir yer hizmeti şirketi çalışanı polis tarafından gözaltına alındı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 18:26:54 Güncelleme: 18:28:57

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 28 Ocak Cumartesi günü 10 Iraklı yolcu, Barcelona'ya kaçak yollarla götürülmek istenirken, onlara yardımcı olanlarla birlikte yakalandı. Polise gelen ihbar doğrultusunda bir yer hizmeti görevlisinin mesaisi bitmesine rağmen çalıştığı ve olayla bağlantısı olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırma sonucu yer hizmeti görevlisi ile İsveç ve Irak pasaportuna sahip bir kişinin 10 Iraklı yolcuyu çift check-in yöntemiyle Barcelona'ya götüreceği öne sürüldü. Biniş bankosunda bu kişiler polis tarafından yakalanırken şahıslar Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
THY iptal olan seferler (26-27 Ocak 2017)
GÜNDEM

THY iptal olan seferler
THY kar yağışı nedeniyle 338 seferini iptal etti
GÜNDEM

Hava trafiğine kar engeli: 478 sefer iptal
Hong Kong yolcusu ‘ölüm meleği’ çıktı
GÜNDEM

Hong Kong yolcusu ‘ölüm meleği’ çıktı!
Türk Hava Yolları iç hat seferlerine başladı
GÜNDEM

THY'nin iç hat seferleri başladı
Yedi metre yükseklikten betona çakıldı
GÜNDEM

Yedi metre yükseklikten betona çakıldı
Atatürk Havalimanı'na 25 uçak iniş yapamadı
GÜNDEM

25 uçak iniş yapamadı
HDP'li Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen'e yakalama kararı
GÜNDEM

HDP'Lİ 2 VEKİL GÖZALTINA ALINDI
İzmir'de teyze ile yeğeninin öldüğü kazanın ilk duruşması yapıldı
GÜNDEM

KATİLLERİ SOSYAL MEDYADA BULUNMUŞTU, İLK DURUŞMADA...
Van'da 38 günlük bebeğe cinsel istismar iddiası
GÜNDEM

KORKUNÇ ŞÜPHE DOĞRU ÇIKTI! ÖLEN 38 GÜNLÜK BEBEK CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ!
Kadir Topbaş'tan Darbe Komisyonu'na yanıt
GÜNDEM

KADİR TOPBAŞ'TAN DARBE KOMİSYONU'NA YANIT
Şehit Uzman Çavuş Ayhan Elmacı uğurlandı
GÜNDEM

ŞEHİT CENAZESİNDE BÜYÜK DRAM!
AK Parti'den yabancı propagandaya karşı teklif
GÜNDEM

AK PARTİ'DEN YABANCI PROPAGANDAYA KARŞI TEKLİF