Atatürk Havalimanı'nda kaçak 10 yolcu yakalandı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 28 Ocak Cumartesi günü 10 Iraklı yolcu, Barcelona'ya kaçak yollarla götürülmek istenirken, onlara yardımcı olanlarla birlikte yakalandı. Polise gelen ihbar doğrultusunda bir yer hizmeti görevlisinin mesaisi bitmesine rağmen çalıştığı ve olayla bağlantısı olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırma sonucu yer hizmeti görevlisi ile İsveç ve Irak pasaportuna sahip bir kişinin 10 Iraklı yolcuyu çift check-in yöntemiyle Barcelona'ya götüreceği öne sürüldü. Biniş bankosunda bu kişiler polis tarafından yakalanırken şahıslar Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL