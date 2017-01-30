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Sebahattin Kılıç MHP
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MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç görevden alındı

MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç, MHP Genel Merkezi'nin kararıyla görevden alındı. Kılıç, açıklama yaptı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 18:44:49 Güncelleme: 18:46:51 AA

MHP Genel Merkezi'nin kararıyla MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç ve il yönetimi görevden alındı.

Kılıç, görevden alındıktan sonra partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, genel başkanlarının takdiriyle 3 yılı aşkın yaptıkları kutlu görevin sona erdiğini söyledi.

Görev süresince halka hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesinden asla ayrılmadıklarına değinen Kılıç, bu süreç içerisinde adaletli olmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Kılıç, alınan kararın mutlaka haklı ve gerekçesi olduğuna inandıklarına işaret ederek, "Görevden alınma tasarrufu Sayın Genel Başkanımıza ait olup, başta Genel Başkanımız olmak üzere hiç kimseye asla kızgınlığımız, küskünlüğümüz ve kırgınlığımız yoktur. Alınan kararın mutlaka haklı ve gerekçesi olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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