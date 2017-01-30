MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç görevden alındı

MHP Genel Merkezi'nin kararıyla MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç ve il yönetimi görevden alındı.

Kılıç, görevden alındıktan sonra partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, genel başkanlarının takdiriyle 3 yılı aşkın yaptıkları kutlu görevin sona erdiğini söyledi.

Görev süresince halka hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesinden asla ayrılmadıklarına değinen Kılıç, bu süreç içerisinde adaletli olmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Kılıç, alınan kararın mutlaka haklı ve gerekçesi olduğuna inandıklarına işaret ederek, "Görevden alınma tasarrufu Sayın Genel Başkanımıza ait olup, başta Genel Başkanımız olmak üzere hiç kimseye asla kızgınlığımız, küskünlüğümüz ve kırgınlığımız yoktur. Alınan kararın mutlaka haklı ve gerekçesi olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.