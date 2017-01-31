Diyarbakır, Trabzon, Ordu ve Giresun'da engelli ve hamile kamu personeline kar tatili

Ordu ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele Salı günü için izin verildi

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının kent genelinde devam ettiğini belirtti.

Yoğun kar yağışının buzlanma nedeniyle zaman zaman trafikte de aksamalara yol açtığını kaydeden Balkanlıoğlu, "Meteorolojik verilere göre bu akşam saatlerinden itibaren ilimizde etkili kar yağışı beklendiğinden, kamuda görev yapan engelli ve hamileler, 31 Ocak Salı günü için idari izinli sayılmıştır." ifadesini kullandı.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kar yağışı tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da hayatı olumsuz yönde etkilediğine işaret edilerek, "İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 3 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 No'lu Genelgesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel ile hamile kamu personellerinin idari izini bir gün daha uzatılarak 31.01.2017 Salı günü de idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

TRABZON VALİLİĞİ DE AÇIKLADI

Trabzon'da kar yağışının kent genelinde etkili olması nedeniyle engelli ve hamile kamu personellerine iki gün idari izin verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının devam edeceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, 31 Ocak Salı ve 1 Şubat Çarşamba günleri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeliler ile hamile personelin idari izinli sayılmalarına valilik tarafından karar verildiği belirtildi.

DİYARBAKIR'DA DA İZİN VERİLDİ

Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeline Salı günü için idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre ildeki yoğun kar yağışının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, 31 Ocak Salı günü il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile çalışanların 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.