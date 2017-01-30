Bursa'da 20 ton kaçak midye yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 20 ton 670 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, istihbari çalışmaları operasyona dönüştüren Osmangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesindeki Gedelek Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tırda arama yaptı. Araçta 20 ton 670 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

Midyelerin İstanbul'da lüks restoranlara satılacağı tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında, Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ilgili yasa kapsamında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

El konulan midyeler, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince Marmara Denizi'ne döküldü.