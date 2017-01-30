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Kocaeli asansör
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Kocaeli'de bir binada içinde 7 öğrenci olan asansör zemine çakıldı

Kocaeli'de bir binanın içindeki asansörde bulunan 7 öğrenci, halatın boşalması sonucunda 9. kattan zemine çakıldı. Şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken şoka giren bir öğrenciye sağlık ekipleri müdahale etti

30 Ocak 2017 Pazartesi, 23:27:46 Güncelleme: 23:32:49 İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde içerisinde 7 öğrencinin bulunduğu asansör halatının boşalması sonucu 9. kattan zemine çakıldı. Apartman sakinlerince asansörden çıkarılan öğrencilerden biri şoka girdi.

Olay, 21.30 sıralarında İzmit 28 Haziran mahallesi Eski İstanbul Yolu caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde evlerine dönen 7 öğrenci, 9. katta bulunan evlerine çıkmak için asansöre bindi. 9 kata çıkan asansör uzun süre katta kalmasına rağmen kapıları açılmayınca içerisindeki öğrenciler panikledi. Bir süre sonra ise asansörün halatının boşalması sonucu içindeki 7 öğrenciyle birlikte zemin kata düşerek zemine çakıldı.

Asansörün çakıldığı anda çıkardığı büyük gürültü ve öğrencilerin çığlıklarını duyan apartman sakinleri ise 112 Acil Servisi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, apartman sakinlerinin yardımıyla çıkarılan öğrencilere olay yerinde müdahale etti. 7 öğrenciden 6'sı burnu bile kanamadan asansörden çıkarken panikatak krizi geçiren U.E. adlı öğrenci ise 112 ekiplerince sakinleştirildi.

Bir süre merdivende müdahale edilen U.E. adlı öğrenci, ambulansta yapılan müdahalenin ardından evine geri döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de asansörde güvenlik önlemleri alarak olay yerinden ayrıldı.

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