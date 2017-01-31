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El Bab Fırat Kalkanı Harekatı
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El Bab’ın merkezine destek hattı kesildi

DEAŞ mensubu teröristlerin bir bölümü El Bab’ın kuzeyindeki Kabaşin’de kapana kıstırıldı. Kabaşin’in kuşatılmasıyla burada terörist grupların El Bab’a destek vermesinin önü kesildi. El Bab’ın batısında TSK’nın desteklediği ÖSO güçleri ile Esad güçleri arasındaki mesafe 4 kilometreye kadar düştü

31 Ocak 2017 Salı, 02:53:25 Güncelleme: 03:01:50

Fırat Kalkanı Harekatı’nda 160 gün geride kalırken, El Bab’da DEAŞ için çember daralıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, El Bab ilçe merkezinin kuzey ve batı sınırlarını kontrol altına aldı. İlçede kontrolü kaybetme tehlikesini iyice hisseden DEAŞ ise Bab-Kadiran yolunda Al-Albi mezrası yakınlarında istihkâm çalışmaları yürüterek direnişini sürdürmeye çalışıyor.

El Bab bölgesinde hareketli günler yaşanırken TSK ile ÖSO, 9 Aralık’ta başlayan El Bab operasyonunda, ilçe merkezine ilerleyişini hızlandırdı.

DEAŞ’ın ilçe ve çevresinde Zemzem, Fatma Al-Zahra, Senter kavşağı, Al Sani kavşağı, Hürriyet Sahası, Rai kavşağı, Otogar, Asfur ve Al-Rahib sokağı gibi bölgeler ile Kabasin girişi ve Al-Muhallak Al-Şimali’ye bombalı tuzaklar ve mayın döşediği tespit edilmişti. Tuzaklanan patlayıcıların etkisiz hale getirilmesiyle muhaliflerin önü açıldı.

El Bab’ın kuzeydoğusundaki Suflaniyah ve Kabr El Mukri yerleşim birimlerinin ardından, ilçe merkezini çevreleyen mahallerde de kontrol sağlandı. DEAŞ mensubu teröristlerin bir bölümü El Bab’ın kuzeyindeki Kabaşin’de kapana kıstırıldı. Kabaşin’in kuşatılmasıyla, burada terörist grupların El Bab’a destek vermesinin önü kesildi.

 

Murat GÜRGEN / GAZETE HABERTÜRK

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