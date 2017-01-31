31 OCAK 2017
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İşte Maçka Parkı projesinin detayları

31 Ocak 2017 Salı, 03:08:32

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünelleri ve kavşak çalışması için Maçka Parkı’nın stadyuma bakan giriş kapısı çitlerle kapatılmış ardından parkta ağaçların kesileceği iddiasıyla hareketli dakikalar yaşanmıştı

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    HT İstanbul sayfasında Belgrad Ormanı’ndaki işaretli ağaçlar için vatandaşların endişesini gündeme taşıdığımız haberi hatırlarsınız. Ormandan geçecek dekovil hattı projesi için ağaçların kesileceği endişesiyle vatandaşlar bir süre önce ormanda nöbete başlamışlardı.

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    Çok geçmeden benzer bir durum Maçka Parkı’nda başgösterdi. Kentin gündemine ilk kez HT İstanbul’un taşıdığı Maçka Parkı’nda da sivil toplum kuruluşları ve semt sakinlerince proje toplantıları yapıldı, “Parkımıza sahip çıkıyoruz” mesajlarıyla sabah koşuları düzenlendi.

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    NAKİL-KESİM TARTIŞMASI

    Vatandaşlar konuyu gündeme getirdiğimiz ilk günden itibaren olayın takipçisi oldu, fakat proje hakkında yeterince bilgi olmaması nedeniyle konu tam anlamıyla masaya yatırılamadı. Bunun üzerine konuyu etraflıca araştırdık. 

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