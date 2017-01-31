İşte Maçka Parkı projesinin detayları

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Maçka Parkı’nda ne yapılıyor? Projenin parka etkisi ne? Vatandaşlar ne istiyor, Şehir Plancıları ne diyor? Proje sahibi İBB ağaçların kesileceği iddiasını nasıl değerlendiriyor? İBB’nin “Kesme değil nakil” dediği ağaçlar için TMMOB Orman Mühendisleri Odası nasıl bir açıklama yapıyor? İşte yanıtları....