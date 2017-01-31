İşte Maçka Parkı projesinin detayları

31 Ocak 2017 Salı, 03:08:32 | Güncelleme: 03:43:57
Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünelleri ve kavşak çalışması için Maçka Parkı’nın stadyuma bakan giriş kapısı çitlerle kapatılmış ardından parkta ağaçların kesileceği iddiasıyla hareketli dakikalar yaşanmıştı
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HT İstanbul sayfasında Belgrad Ormanı’ndaki işaretli ağaçlar için vatandaşların endişesini gündeme taşıdığımız haberi hatırlarsınız. Ormandan geçecek dekovil hattı projesi için ağaçların kesileceği endişesiyle vatandaşlar bir süre önce ormanda nöbete başlamışlardı.
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Çok geçmeden benzer bir durum Maçka Parkı’nda başgösterdi. Kentin gündemine ilk kez HT İstanbul’un taşıdığı Maçka Parkı’nda da sivil toplum kuruluşları ve semt sakinlerince proje toplantıları yapıldı, “Parkımıza sahip çıkıyoruz” mesajlarıyla sabah koşuları düzenlendi.
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NAKİL-KESİM TARTIŞMASI
Vatandaşlar konuyu gündeme getirdiğimiz ilk günden itibaren olayın takipçisi oldu, fakat proje hakkında yeterince bilgi olmaması nedeniyle konu tam anlamıyla masaya yatırılamadı. Bunun üzerine konuyu etraflıca araştırdık.
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Maçka Parkı’nda ne yapılıyor? Projenin parka etkisi ne? Vatandaşlar ne istiyor, Şehir Plancıları ne diyor? Proje sahibi İBB ağaçların kesileceği iddiasını nasıl değerlendiriyor? İBB’nin “Kesme değil nakil” dediği ağaçlar için TMMOB Orman Mühendisleri Odası nasıl bir açıklama yapıyor? İşte yanıtları....
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Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünelleri ve kavşak çalışmaları için Maçka Parkı’nın stadyuma bakan giriş kapısı önceki günlerde çitlerle kapatılmıştı. Bu noktada yeraltına giren yol, Bayıldım Caddesi’nin hizasınca ilerleyerek Balmumcu’ya uzanacak.
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2 tüp olarak 7, 8 metrelik boyutta inşa edilecek tünelden Ortaköy Vadisi’ne çıkış verilecek. İBB’de duyurulan ve 6 Şubat’ta askıdan inecek imar planına göre buraya yapılan tünellerin Taksim Meydanı’nda yeraltındaki tünellerle birleştirilmesi öngörülüyor.
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Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 2015 yılı Faaliyet Raporu sunumunda bu hattaki tünelleri sıralayarak Ayazağa-Çayırbaşı ve Sarıyer-Zekeriyaköy tünellerini de yapmaya başlayacaklarını açıklamıştı.
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Beşiktaş’tan Sarıyer’e kadar aralıklı olarak yerüstünden de ilerleyen ve etüt çalışmaları devam eden tünel hattının Maden bölgesinde yeniden yeraltına girerek Zekeriyaköy’ün altından geçmesi ve Üçüncü Köprü’yle birleşerek yerüstüne çıkacağı iddia ediliyor.
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DETAYLARI AÇIKLADI
İBB de ağaçların kesileceği iddiaları üzerine proje hakkında bazı bilgiler paylaştı ve bir basın açıklaması yaptı: “Tünel Ulaşım Sistemi çalışmasının bir etabı da Dolmabahçe Levazım arasında yapılacak” denen açıklamada parkın ne kadarlık bir alanında çalışma olacağının da cevabı veriliyor:
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“Maçka Parkı’nın toplam alanı 102 bin metrekare, çalışma yapılan alan 3 bin 500 metrekare. Çalışmadan 97 ağaç etkilenecek. Ağaçlar kesilmeyecek, nakledilecek. Tünel çalışması tamamlandıktan sonra nakledilen ağaç sayısı kadar ağaç dikimi yapılacak.”
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2 TÜP OLACAK
“Bu çalışmalar İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden alınan 29/12/2016 tarih 221560 sayılı rapor doğrultusunda koordineli bir şekilde sürdürülüyor. Tünel bittiğinde 1.5 saatlik yol 10 dakikada geçilebilecek.
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Tünel, Dolmabahçe’de bulunan mevcut tünel çıkışından başlayarak Levazım’da bulunan Ortaköy Deresi’nden çıkacak. 2 tüp olarak inşa edilecek tünelin her tüp boyu 3 bin 900 metre, 2 tüp toplam boyu 7 bin 800 metre olacak.”
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Sosyal medyada ağaçların nakli konusunda da “Kesilmesinden farkı yok, sonuçta parktan 97 ağaç kaldırılacak” eleştirileri üzerine, konuyu TMMOB Orman Mühendisleri Odası’na da sorduk. Oda Başkanı Yüksel Yüksel ağaçların bulunduğu yerde korunmasına dikkat çekti...
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Haber merkezimizden Erdem Şahin’in objektifine yansıyan bu karede parktaki bazı ağaçların kesildiği görülüyor.
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İşte o karelerden biri daha...
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‘AĞAÇLARIN EN AZ YÜZDE 20’Sİ FİRE VEREBİLİR’
TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Yüksel Yüksel, ağaç nakliyle ilgili önemli bir konunun altını çiziyor: “Ağacı topraksız almak mümkün değil, tamamen kökleriyle almak şart. Buna çok dikkat edilmeli. Uygun bir şekilde nakli yapılırsa sorun olmaz ama bilinmelidir ki buradaki önemli nokta bulunduğu yerde korumak.
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Ağaçlar olduğu yerde muhafaza edilmeli. Çünkü nakil büyük bir risk taşır. Ağaç gittiği yerin örtüsüne uyum sağlayamayabilir. Nakillerde ağaçların yüzde 20 ila 80 arası fire verdiği görülür. 97 ağaç kaldırılacakmış. En az 20 ila 60 arasında ağaç kuruyabilir. İstanbul’da bağıl nem yani rutubet yüksek olduğundan kısa sürede ekosistem kendini yenileyebilir ama nakilin tutma ihtimali de düşüktür.”
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‘YAPILAŞMAYA ZEMİN HAZIRLAR TRAFİĞE DE ÇÖZÜM OLMAZ’
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Yıkıcı projenin imar planlarının Büyükşehir Belediyesi’nde askıda olduğunu ve 6 Şubat’ta askıdan ineceğini belirterek buradaki önemli noktanın tünellerin batış-çıkış noktaları olduğunu ifade ediyor.
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“Projenin Dolmabahçe çıkışı Maçka Parkı; Levazım çıkışı Ortaköy Vadisi olarak görülmektedir” diyen Yıkıcı, “Oradan Harp Akademileri’ne çıkan bölgeye uzanıyor. Ama karayolu yatırımlarının ulaşıma çözüm olmayacağı bir türlü anlaşılamıyor” diye ekliyor.
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“Bu kadar uzun bir hattın yapılması sakıncalı” diyen Ayşe Yıkıcı nedenini şöyle açıklıyor: “Bu kent yedi tepeli, eğimleriyle ünlü. Bir yerden bir yere batıp-çıkarken yüzeye daha yakınlaşacaklar ve bu durum uygulama ve maliyette sıkıntı getirir.
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Güzergâhın planlandığı aksın batış-çıkış noktaları örneğini verdiğimiz gibi hep orman alanları, askeri alanlar, park alanları. Tünelin çıktığı yerlere de bakınca örneğin Maslak kısmı, Fatih Ormanı Tabiat Park projesine çıkıyor. Arkasından Ortaköy Vadi projesi geliyor. Yani tünel bitimleri hep yeni bir proje alanı. Yapılaşmanın olmadığı ya da çok az olduğu alanlar.
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Yani kuzey aksına doğru kayan tüneller kamusal alanlardaki yapılaşmalara da zemin hazırlıyor. Kuzey ormanları yeni bir karayolu yatırımıyla kıyıma uğramamalı. Bu proje yapılaşmaya zemin hazırlar. Tüm bunları kaybedebiliriz.”
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Vatandaşlar parkta koşarak olayı protesto etmişti.