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Uşak'ta otobüs kamyona arkadan çarptı: 1 ölü 12 yaralı

31 Ocak 2017 Salı, 05:18:39 İHA

Uşak - İzmir karayolu Güre köyü mevkiinde meydana gelen kazada yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı

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    Uşak'ta meydana gelen kazada yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı.

     

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    Edinilen bilgiye göre kaza Uşak - İzmir karayolu Güre köyü mevkiinde, 23:30 sularında meydana geldi. 

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    İzmir'den Samsun'a yolcu taşıyan Kamil Coşkun idaresindeki 34 DY 1325 plakalı otobüs, kırtasiye malzemesi taşıyan İsa Arbuz idaresindeki 31 V 5178 plakalı kamyona arkadan çarptı

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