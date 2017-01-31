GÜNDEM
Uşak'ta otobüs kamyona arkadan çarptı: 1 ölü 12 yaralı
31 Ocak 2017 Salı, 05:18:39 | Güncelleme: 05:55:42
İHA
Uşak - İzmir karayolu Güre köyü mevkiinde meydana gelen kazada yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı
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Uşak'ta meydana gelen kazada yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre kaza Uşak - İzmir karayolu Güre köyü mevkiinde, 23:30 sularında meydana geldi.
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İzmir'den Samsun'a yolcu taşıyan Kamil Coşkun idaresindeki 34 DY 1325 plakalı otobüs, kırtasiye malzemesi taşıyan İsa Arbuz idaresindeki 31 V 5178 plakalı kamyona arkadan çarptı
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Kazada hostes koltuğunda oturan otobüs muavini Süleyman Boz (53) olay yerinde hayatını kaybederken, 12 yolcuda yaralandı.
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Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Kazadan yara almadan kurtulan diğer yaralılar Uşak'ta faaliyet gösteren başka bir otobüs firmasının yardımı ile kent merkezine sevk edildiler.
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Kaza nedeniyle İzmir - Uşak yönünde trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, karayolları ekipleri kamyondan yola saçılan kırtasiye malzemelerini toplamak uzun süre uğraş verdi.
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Kaza sonrası hayatını kaybeden muavin Süleyman Boz'un cansız bedeni Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.