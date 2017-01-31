İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
31 Ocak 2017 Salı, 06:13:23 | Güncelleme: 07:04:19
İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Dur ihtarına duymayan araçtan polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
1
1|46
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyona polis helikopteride havadan destek verdi.
2
2|46
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi.
3
3|46
Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sabah saat 03.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.
HABERİN DEVAMI
4
4|46
Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi'nde bulunan çok sayıda adrese özel timlerin yardımıyla girildi.
5
5|46
Girilen adreslerde ekipler şüpheli şahıslar üzerine arama çalışması yaptı.
6
6|46
Gaziosmanpaşa İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 80 adreste çalışma yapılırken 100 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
HABERİN DEVAMI
7
7|46
Evlerde yapılan aramalar sonrasında satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
8
8|46
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere ekipler tarafından el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.
9
9|46
DUR İHTARINA UYMAYAN ARAÇTAKİLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonuna katılan polisler şüpheli bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan iki şüpheli araçla kaçmaya başladı.
HABERİN DEVAMI
10
10|46
Kovalama sırasında şüphelilerin polise ateş açması üzerine polis de şüphelilere ateşle karşılık verdi. Bir süre sonra aracın kurşun isabet eden tekerleklerinin patlaması sonucu araç durdu.
11
11|46
Çatışma araç durduktan sonra da devam ederken polisin açtığı ateş sonucu bir şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti, diğer şüpheli yaralandı.
12
12|46
Yaralı şüpheli çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.