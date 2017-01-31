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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

31 Ocak 2017 Salı, 06:13:23 İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Dur ihtarına duymayan araçtan polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyona polis helikopteride havadan destek verdi.

     

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    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi.

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    Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sabah saat 03.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

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