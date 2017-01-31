Konya'da İnstagram kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Konya'da 17 yaşındaki Enes Buğra A., sosyal medya hesabı İnstagram'dan kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşı 18 yaşındaki Ahmet Öğüt'ü 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.



Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güleryüz Sokakta meydana geldi. Bir berber dükkanında kalfa olarak çalışan Enes Buğra A., sosyal medya hesabı İnstagram'dan kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşı Ahmet Öğüt ile buluşup konuşmaya başladı. Konuşmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Enes Buğra A., yanında getirdiği bıçakla Öğüt'ü vücudunun 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Öğüt, yanında bulunan arkadaşının çağırdığı ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğüt'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Olaydan sonra çalışma başlatan Konya Emniyeti'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri şüpheli Enes Buğra A.'yı olayın gerçekleştiği sokak içerisinde bulunan evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Enes Buğra A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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