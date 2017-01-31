31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Konya Enes Buğra A
GÜNDEM

Konya'da İnstagram kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Konya'da 17 yaşındaki Enes Buğra A. İnstagram'dan kendisine küfür ettiği gerekçesiyle 18 yaşındaki Ahmet Öğüt'ü bıçakladı. Defalarca bıçaklanan Ahmet'in durumu ağır

31 Ocak 2017 Salı, 06:47:01 Güncelleme: 06:48:43 DHA

Konya'da 17 yaşındaki Enes Buğra A., sosyal medya hesabı İnstagram'dan kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşı 18 yaşındaki Ahmet Öğüt'ü 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güleryüz Sokakta meydana geldi. Bir berber dükkanında kalfa olarak çalışan Enes Buğra A., sosyal medya hesabı İnstagram'dan kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşı Ahmet Öğüt ile buluşup konuşmaya başladı. Konuşmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Enes Buğra A., yanında getirdiği bıçakla Öğüt'ü vücudunun 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Öğüt, yanında bulunan arkadaşının çağırdığı ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğüt'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olaydan sonra çalışma başlatan Konya Emniyeti'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri şüpheli Enes Buğra A.'yı olayın gerçekleştiği sokak içerisinde bulunan evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Enes Buğra A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kaza yaptıktan 5 saat sonra fark edildiler
GÜNDEM

Kaza yaptıktan 5 saat sonra fark edildiler

Bekçi, kulübesinde ölü bulundu
GÜNDEM

Bekçi, kulübesinde ölü bulundu
Konya'da uçak seferleri iptal edildi
GÜNDEM

Konya'da uçak seferleri iptal edildi
Konya'da trafik kazası
GÜNDEM

Konya'da feci kaza
763 yıllık medrese ‘taş kanseri’ oldu
GÜNDEM

763 yıllık Selçuklu medresesi kanser oldu!
Konya'da mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
GÜNDEM

Mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
El Bab’ın merkezine destek hattı kesildi
GÜNDEM

DEAŞ'LILAR ORADA KAPANA KISTIRILDI!
Alanya'da korkutan ev yangını
GÜNDEM

ALANYA'DA KORKUTAN EV YANGINI
Uşak'ta otobüs kamyona arkadan çarptı: 1 ölü 12 yaralı
GÜNDEM

OTOBÜS İLE KAMYON BİRBİRİNE GİRDİ: 1 ÖLÜ 12 YARALI
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ŞÜPHELİLER İLE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Konya'da İnstagram kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
GÜNDEM

KONYA'DA İNSTAGRAM KAVGASI KANLI BİTTİ!

15 Temmuz'u en iyi yazana Recep Tayyip Erdoğan'la yurtdışı gezisi!
GÜNDEM

'15 TEMMUZ'U EN İYİ YAZANA ERDOĞAN İLE YURTDIŞI GEZİSİ!