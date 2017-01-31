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Beyoğlu'nda 3 katlı bina çöktü

Bina çöktüğü sırada cadde üzerinden geçmekte olan iki kişi hafif yaralandı

31 Ocak 2017 Salı, 09:35:21 Güncelleme: 10:40:27 İHA

İstanbul Beyoğlu'nda boş 3 katlı bir binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Beyoğlu Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde boş olduğu öğrenilen bir binada çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina çöktüğü sırada cadde üzerinden geçmekte olan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Bazı vatandaşlar ise duvarların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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