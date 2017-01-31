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El frenini çekmeyi unuttu, minibüsün peşinden böyle koştu

Amasya'da el frenini çekmeden park ettiği minibüsün hareket etiğini gören sürücüsü peşinden böyle koştu

31 Ocak 2017 Salı, 09:36:47 Güncelleme: 09:49:21 İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde el frenini çekmeden park ettiği minibüsün bir süre sonra hareket etiğini gören sürücüsünün peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Satış yapmak için geldiği büfenin önünde rastladığı bir arkadaşıyla şakalaştıktan sonra büfe sahibiyle konuşurken el frenini çekmeden park ettiği minibüsün ilerlediğini görmeden sohbete devam eden pazarlamacı Abdullah Y., minibüsten bahsedip döndüğü sırada minibüsün yolda ilerlediğini görünce peşinden koşmaya başladı. Yılmaz ile şakalaşan arkadaşının da minibüsün peşine düştüğü o anlar ise büfenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olanları anlatan büfe sahibi Yusuf Kurnaz, "Minibüsün peşine koştuk. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmamış" dedi. Yaklaşık 50 metre ilerideki boş arazide durabilen minibüsün şans eseri bir kazaya yol açmadığını belirten Kurnaz, "Arkadaşım video kaydını gördüğü zaman kendi kendine güldü. Bundan sonra böyle bir hata yapacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

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