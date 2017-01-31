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Kocaeli'de şoka giren hamsiler karaya vurdu

Balıkların hala canlı olduğu, sahilin sığ kısımlarında yüzdükleri görülünce balıkların şoka girdikleri anlaşıldı

31 Ocak 2017 Salı, 09:58:39 Güncelleme: 10:05:37 DHA

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde Babalı sahilinde kar suyunun denize ulaşmasıyla hamsiler karaya vurdu. Vatandaşlar şoka giren balıkları topladı.

Kandıra Babalı Harmankaya mevkiinde sahile hamsiler vurdu. Sahile gelen vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, ilk önce balıkların zehirlenerek ölmüş olabileceğini düşündü. Balıkların hala canlı olduğu, sahilin sığ kısımlarında yüzdükleri görülünce balıkların şoka girdikleri anlaşıldı. Kar suyunun denize inmesiyle balıklar şoka girdi. Küçük boydaki hamsiler sahile vururken, vatandaşlar balıkları topladı. 1987 yılında da aynı olayın yaşandığını belirten vatandaşlar, kar suyunun denize inmesiyle balığın vurgun yediğini söyledi.

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