Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı açıköğretim lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi öğrencileri için 2. dönem kayıt yenileme işlemleri bugün itibariyle başladı. Peki AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor? Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte 2. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri hakkında detaylı bilgiler...

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI

MEB tarafından düzenlenen açıköğretim lisesi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Öğrenciler 8 Şubat 2017 Çarşamba gününe mesai bitimine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecekler.

Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açıköğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2017 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenciler kayıt yenileme ücretlerini, T.C Kimlik numarası ile Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’si ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Öğrencilik durumu "Aktif veya Donuk" olan öğrencilerin;

kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış olanların, kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilik durumu “Aktif ve Donuk” olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine Müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp, ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri gerekmektedir.

Öğrencilik durumu "Silik" olanlar ile sınav bedelini muafiyeti olanlar (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb) Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlatan öğrenciler, öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri gerekmektedir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı I. Dönemi itibarıyla toplam dönemi 10 ve üzerinde olan öğrenciler 2016-2017 eğitim öğretim yılı II. Döneminde mutlaka kayıt yenilemeleri gerekmektedir.

Uygulanan kademeli geçişten dolayı (alan yok’tan, alan yok 2 geçiş) 2016-2017 eğitim öğretim yılı II. Dönemi itibarıyla toplam dönemi 11 ve üstünde olan öğrenciler “alan yok” alanında, toplam dönemi 10 ve altında olan öğrenciler ise “alan yok 2”, alanında eğitimlerine devam edeceklerdir.

2016-2017 eğitim öğretim yılı II. Döneminde kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrenciler, daha sonraki dönemlerde kayıt yenilemelerini yaptırmaları durumunda, Talim ve Terbiy Kurulu Başkanlığının 92 sayılı ve 24/09/2014 tarihli yayınlamış olduğu haftalık ders çizelgesine göre yapılan kademeli geçişten dolayı, daha önceki dönemlerde karşılarına çıkmayan veya başarmış oldukları ortak (zorunlu) dersler tekrar karşılarına çıkarak o derslerden sorumlu olabilirler.