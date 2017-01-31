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Adana'da yanarak ölen kadının kimliği belirlendi

Yapılan eşleştirme sonucunda kayıp kadının 3 Aralık 2016 günü evinden çıkıp bir daha dönmeyen Pınar Balcı olduğu belirlendi

31 Ocak 2017 Salı, 11:08:54 Güncelleme: 11:23:35 İHA

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaklaşık 2 ay önce ormanlık alanda bulunan konteynerde çıkan yangında 2 kişiyle birlikte yanarak ölen kadının kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırıklar Mahallesi'nde 3 Aralık 2016'da ormanlık alanda konteynerde yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. Ekipler yangını söndürüp soğutma çalışması yaptıktan sonra tamamen yanmış 3 ceset olduğunu görüp jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede konteynerde alkol alıp mangal yapıldığı daha sonrada uyudukları sırada mangal közünün sıçraması sonucu yangın çıktığı ve 3 kişinin böylece öldüğünü belirledi.

ÖLENLERİN İKİSİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Jandarma gerekli incelemeyi yaptıktan sonra cesetlerin otopsi yapılması ve kimliklerinin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırdı. Yapılan incelemede ölenlerden birinin kadın olduğu belirlendi. Jandarma günlerce cesetlerin kimliklerini belirlemek için uğraştı. Sonunda ölen 2 erkeğin yakınları olabileceği tahmin edilen kişilere ulaşıldı. Kimlik tespiti için DNA örneği alındı. Yapılan DNA karşılaştırmasında yanarak ölenlerin ikisinin Derviş Yılmaz (62) ve Cafer Tayyar Yalaza (63) olduğu belirlendi.

ÖNCE HAYVAN SANDILAR

2 erkekle birlikte yanarak ölen ve tanınmaz halde olan canlının önce hayvan olduğunu düşünen yetkililer Adli Tıp'ta detaylı inceleme başlatıldı. Adli Tıp uzmanları detaylı inceleme yaptıklarında organlarından yola çıkarak cesedin bir kadına ait olduğu belirledi. Cesedin kadın olduğu belirlendikten sonra kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

YAKINLARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Kadının kimliğinin belirlenmesi için hemen jandarma ve polise kayıp başvurusu yapan kadın yakınlarıyla iletişime geçildi. Kayıp kadın yakınları Adli Tıp kurumuna gelerek tek tek DNA örneği verdi. Kadından alınan DNA örneği ile yakınlarından alınan DNA örneklerinde eşleştirme yapıldı. Yapılan bu eşleştirme sonucunda kayıp kadının 3 Aralık 2016 günü evinden çıkıp bir daha dönmeyen Pınar Balcı (36) olduğu belirlendi. Bunun üzerine yakınları Balcı'nın cenazesini adli tıp kurumundan alarak toprağa verdi.

Karaisalı Cumhuriyet Savcısı konteynerde çıkan yangın sonucunda biri kadın 3 kişinin ölümü olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

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