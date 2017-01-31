Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, bayram gününü bile kana bulamaktan, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya yönelik 24 Temmuz 2015'ten bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde attığı adımla terörün 30 yıldır akıttığı kan 2013'te "çözüm süreci"yle durduruldu. Ancak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015'te iki polisin uykuda şehit edilmesiyle bozulan çözüm sürecinin ardından terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik operasyonlar başlatıldı.

Jandarma, polis, asker ve MİT personeli el ele vererek "tek yumruk" şeklinde terör örgütünü bitirmek için harekete geçti. Güvenlik güçleri, PKK'nın yığınak yaptığı başta Diyarbakır ve Şırnak olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde süpürme operasyonları yürüttü.

Havadan F-16 savaş uçakları ve silahlı insansız hava aracı (İHA), karadan ise güvenlik birimleri, PKK'ya nefes aldırmadı. Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen hain saldırılarında sivilleri de hedef alan PKK'lı teröristlere, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki bu operasyonlarla ağır darbe vuruldu.

Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmemek için ev, cami, okul, cadde ve sokaklara patlayıcı tuzaklayan ya da pusu kuran PKK'lı teröristlerin şehir merkezlerinde düzenlediği bombalı eylemlerde çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 24 Temmuz 2015 ile 30 Ocak 2017 tarihlerini kapsayan 557 günde, terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırılarda polis, asker ve koruculardan oluşan 823 güvenlik görevlisi şehit oldu, 343 sivil yaşamını yitirdi. Bu eylemlerde 4 binin üzerinde güvenlik görevlisi ile 2 binden fazla vatandaş yaralandı.

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 6 binin üzerinde silah, yaklaşık 145 ton patlayıcı malzemesi ve 15 bini aşkın bomba ele geçirildi.

"2015’TEN BUGÜNE 10 BİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ" TERÖRİSTLER, ŞEHİR MERKEZLERİNDE BOMBALI EYLEMLER

Eli kanlı terör örgütü, gerçekleştirdiği kanlı saldırılarında güvenlik güçlerinin yanı sıra genç, yaşlı ve çocuk ayırımı yapmaksızın sivilleri de hedef aldı.

Doğu ve Güneydoğuda güvenlik güçlerinin kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlarda ağır kayıplar veren ve arkasında halk desteği bulamayan terör örgütü PKK, şehir merkezlerinde bombalı eylemler gerçekleştirdi.

Teröristler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Van'da AK Parti İl Başkanlığı önündeki polis noktasına bomba yüklü araçla saldırdı. Saldırıda 50'si sivil 4'ü polis 54 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da, Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğüne ait Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinin bulunduğu ek bina yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştiren PKK'lı teröristler, 2'si polis 11 kişiyi şehit etti, 100'ün üzerinde vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 polis şehit düştü, sivillerin de aralarında yer aldığı 100'e yakın kişi yaralandı.

İstanbul'da ise Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından saat 22.29'da, 45 saniye arayla Vodafone Arena yakınlarında 2 terör saldırısı meydana geldi. Saldırılarda 37'si polis, 8'i sivil olmak üzere 45 kişi şehit oldu. Yaralanan 165 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kayseri'de de Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yönelik bombalı araç saldırısında, 14 asker şehit düştü, 54 asker ile bir sivil yaralandı.

Uzmanlar, güvenlik güçlerince Doğu ve Güneydoğuda kararlılıkla sürdürülen operasyonlarda terör örgütünün büyük kayıp verdiğini, örgütün yaşadığı üye, mühimmat ve moral kaybını hain saldırılarla kapatmaya çalıştığını belirtti.

SİYASİ, BÜROKRAT VE KÖY MUHTARLARINI DA KATLETTİLER

Güvenlik güçlerinin kırsal ve şehirlerdeki kararlı operasyonlarıyla büyük darbe alan bölücü terör örgütünün, son dönemdeki hedefi bölgedeki siyasi aktör ve muhtarlar oldu.

Bölgedeki aşiret liderleri ve yöre halkının büyük tepkisiyle karşılaşan terör örgütü, saldırılarında siyasetçileri de hedef aldı. Örgütün elebaşılarının kendileri gibi düşünmeyen siyasetçilerin hedef alınacağını açıklamasının ardından harekete geçen PKK'lı teröristler, siyasetçilere yönelik kanlı saldırılarını daha da artırdı.

Teröristler, Hakkari'de 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 1. sıra adayı Ahmet Budak, İçişleri Bakanlığınca Erciş Belediyesi Meclis üyeliği için görevlendirilen Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şerif Doğu, AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in yanı sıra son olarak Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven'i katletti.

Mardin'de Derik Kaymakamlığına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

YAKLAŞIK 10 BİN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütünün hain saldırıları karşısında gerek yurt içi gerekse yurt dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri, 24 Temmuz 2015 tarihinden sonraki 557 günde başarılı operasyonlara imza attı.

Genelkurmay Başkanlığı ile polis ve jandarma yetkililerinin verdiği bilgilere göre, yurt içi ve dışında devam eden hava ve kara operasyonlarında yaklaşık 10 bin 560 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Doğu ve Güneydoğuda yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi ve çetin kış şartlarda dahi hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Bitlis, Van, Tunceli ve Siirt başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğudaki kırsal alanlarda kar, tipi, yağmur ve çamur dinlemeden dağ, taş dolaşarak teröristlerin peşine düşüyor.

Kış koşulları nedeniyle zor şartlarda kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı kırsal alanlarda orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, zaman zaman soğuk havaya rağmen nehir ve derelere de girerek mağaralarda terörist arıyor.

Kış şartlarındaki olumsuzluklara rağmen kararlılıkla yürütülen operasyonlarda PKK'nın birçok sözde eyalet sorumlusu öldürüldü.

Ağır kayıplar verilmesi ve örgütün sözde sorumluların etkisiz hale getirilmesinin terör örgütüne büyük moral bozukluğu yaşattığı belirtildi.