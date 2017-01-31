Bursa'da metroda tartışmaya 4 yıl hapis cezası istemi

Bursa'da, metroda kulaklıkla müzik dinleyen gence sataşan, kendilerine karşı çıkan kadın yolcu Deniz K.'ya da hakaret ettiği öne sürülen Mehmet A. hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianameye, Deniz K.'nin gözaltına alınan Mehmet A.'yı yanına konulan 4 kişi arasından teşhis ettiği fotoğraf da kanıt olarak konuldu.



Olay, Bursa'da kent içi ulaşımda kullanılan Bursaray'da geçen 20 Eylül salı sabahı meydana geldi. Metroya binen 61 yaşındaki Mehmet A., iddiaya göre yanında oturan ve cep telefonundan müzik dinleyen 20 yaşındaki Enes T.'ye, "Neden beni rahatsız ediyorsun diyerek?" tepki gösterip küfür etti.



Bu çıkıştan rahatsız olan yolculardan 26 yaşındaki Deniz K. ise Mehmet Akkurt'a, "Neden bu yaştaki gence küfür ediyorsunuz? Ayıp değil mi?" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlere sinirlenen Mehmet Akkurt, iddiaya göre İstanbul'da şortuyla halk otobüsüne bindiği için Abdullah Çakıroğlu tarafından uçan tekmeli saldırıya uğrayan Hemşire Ayşegül Terzi'yi hatırlatarak, "Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Rahatsız olmamanız için" yanıtını verdi. Genç kız ise bunun üzerine, "Ben müziği sesini duymuyorum. Sizin ulu orta küfür etmenizden rahatsızlık duyuyorum" dedi.



KÜFÜR ETTİ



Bu sözlere de tepki gösteren Mehmet Akkurt, Deniz K.'ye, "Şortlu kadının başına gelenleri biliyorsunuz. Hala konuşuyorsun" diye bağırdı. Bu sırada, Demirtaşpaşa istasyonunda inmek için hareket eden Deniz K., öfkeli yolcuya, "Bu konunun şortlu kadın ile ne alakası var?" diye sordu. Bu sözlere de sinirlenen Mehmet A., "Sonra sizin de başınıza gelebilir bu olaylar. Hala konuşuyorsunuz" yanıtını verdi., Deniz K.'nin, "O halde bu durum herkesin başına gelebilir. Sizin de akrabanızın başına gelebilir" demesi üzerine daha da sinirlenen Mehmet Akkurt iddiaya göre genç kıza bu kez, "Kes lan sesini o...u" diye bağırdı.



SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ



Vagonda yüzlerce yolcunun arasında yaşanan bu tartışmanın ardından Deniz K. yaşadıklarını önce arkadaşlarına anlattı daha sonrada cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.



Soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz K. ile tartışıp hakaret eden kişinin nakliyecilik yapan Mehmet A. olduğunu tespit etti. A.'nın kimliğini ve adresini 6 gün sonra tespit eden polis, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Olayın yaşandığı saatlerde, Burulaş'a ait Bursaray ve halk otobüsünü kullanan 67 bin 500 kişinin görüntülerini izleyerek o sırada vagonda yolculuk yapmakta olan A.'nın önce tartıştığı Enes T. ile yaşananlara tanık olan Z.K. ve Ü.Ç. adlı yolculara ulaştı. Enes T., ifadesinde şikayetçi olduğunu söylerken, tanıklar da gördüklerini ve duyduklarını anlattı.



"BANA 'MAGANDASIN' DEDİ"



Mehmet A. ise ifadesinde, Deniz K. ile aralarında geçen tartışmayı kabul edip, kendisine küfür etmediğini söyledi. Deniz K.'nin o gün kendisine çıkışmasına anlam veremediğini ifade eden A. savunmasında şöyle dedi:



"Yolculuk sırasında yanımda bulunan genç cep telefonu ile rahatsız edici bir şekilde müzik dinliyordu. Kendisinden müziğin sesini kısmasını istedim. O da söylediğimi yaptı. Daha sonra tekrar açınca bu kez 'sesini kessene ulan' diyerek çıkıştım. Bu sırada yolculuk yapan bir kadın bana, 'Sen ulan diyemezsin. Böyle bir hakkın yok' dedi. Ben de kendisine, 'İstanbul'daki şortlu bayan olayını hatırlıyorsunuz. Olaya çok tepkisiz kaldınız. Oysa ki ben sizin ve toplumun hakkını savunmaya çalışıyorum' dedim. Bu bayanın bana bu şekilde tepki vermesine çok sinirlendim. Üstelik bana, 'magandasın' dedi. Bunun üzerine ben de ona, 'çok ukalasınız. Oysa ki ben sizlerin haklarını savunmaya çalıştım' diyerek cevap verdim. Yaşanan olayda ben duyarlı bir vatandaş olarak doğru bildiğimi yaptım. Kimseye 'o....u' demedim, hakaret ve tehdit etmedim" dedi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



SANIĞI BÖYLE TESPİT ETTİ



Savcı, Mehmet Akkurt hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Uzlaşmacının uzlaşma teklifini kabul etmemesi sonucu cumhuriyet savcılığı, Deniz K.'nın Mehmet A.'yı 4 kişinin arasından teşhis ettiği fotoğrafı da kanıt olan iddianameye koydu. Savcılık, A. hakkında Deniz K. ile Enes T.'ye 'hakaret' suçlarından 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı.

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