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Antalya'da işadamının oğlu kaçırıldı, cipi yanmış halde bulundu

Erten, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Yetkililerden yardım bekliyoruz. Umarım sağ salim oğlumu bulurlar. Sorumlular da yargıya teslim edilir" dedi

31 Ocak 2017 Salı, 12:00:13 Güncelleme: 12:02:16 DHA

Antalya'da işadamı İsmail Erten'in oğlu 30 yaşındaki Süleyman Erten, dün silahlı 2 kişi tarafından kaçırıldı. Kendisinden haber alınamayan Süleyman Erten'in aracı bu sabah Korkuteli'de yanmış halde bulundu. İsmail Erten, oğlunu kaçıranların kendisini de bir buluşma noktasına çağırıp kaçırmak istediğini söyledi.

Antalya'da seracılıkla uğraşan işadamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten, iddiaya göre dün sabah Yenigün Mahallesi'ndeki işyerinden çağrıldığı havalimanı kavşağı yakınlarına gittiği 06 FY 2514 cipiyle birlikte kimliği belirsiz silahlı 2 kişi tarafından kaçırıldı. Polis ve jandarma olayla ilgili çalışma yaparken, Erten'in aracı bu sabah Korkuteli Naldöken yolu üzerinde yanmış halde bulundu. Ekiplerin haber verdiği jandarma olay yerine gelerek İsmail Erten'in üzerine kayıtlı ve tamamen yanmış haldeki cipte inceleme yaptı.

'POMPALI TÜFEĞİ BANA DOĞRULTTU'

Olayla ilgili İsmail Erten, Aksu Jandarma Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. Oğlunun silahlı 2 kişi tarafından kaçırıldığını belirten Erten, ifadesinde şunları söyledi:

"Dün saat 09.00'da oğlum işyerindeyken arkadaşı olduğunu beyan eden bir kişi görüşme bahanesiyle havalimanı yakınlarına çağırmış. Oğlum 06 FY 2514 plakalı ciple çağrıldığı yere gitmiş. Saat 09.20'de bana telefon geldi. Telefondaki kişi 'İsmail amca, Süleyman'ın arkadaşıyım. Akşam Süleyman çok alkol aldı ve çok sarhoştu. Yanımızda da 2 kadın var. Isparta yolunda kaza yaptık, araba devrildi. Acil gel bizi kurtar' dedi. Ben de kendi özel aracımla tek başıma yola çıkarak saat 09.40'ta belirtilen adrese gittim. Aracın yanına gittiğimde oğlum bagajda el ve ayakları bağlı, başında da pompalı tüfekle bekleyen bir kişiyle karşılaştım. Diğer kişi de elindeki pompalı tüfeği bana doğrulttu ve araca binmemi söyledi. Ben de tepki gösterdim, binmemek için direndim."

'KARGAŞADAN YARARLANARAK KAÇTIM'

Silahı doğrultan kişiye, 'Ne istiyorsunuz, alacağınız mı var, vereceğiniz mi var, bir borcu mu var bu çocuğun, bir kız davası mı var, borcu varsa ben ödeyeyim' dediğini belirten İsmail Ertem sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 dakika boyunca beni araca bindirmek için uğraştılar. Bu sırada çimento yüklü bir kamyon geldi. Kamyonun önüne atlayarak, durdurup yardım istedim. Ancak pompalı tüfekli şahıs da silahı doğrultarak, kamyon şoförünü gitmesi için tehdit etti. Ben de bu kargaşadan yararlanarak aracıma binerek yaklaşık 400 metre geriye doğru kaçtım. Bu arada jandarma ve polisi arayıp olayı haber verdim. Tekrar döndüğümdeyse şahısların oğluma ait araçla kaçtıklarını gördüm."

Erten oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, "Yetkililerden yardım bekliyoruz. Umarım sağ salim oğlumu bulurlar. Sorumlular da yargıya teslim edilir" dedi.

Süleyman Erten'i kaçıranlardan birinin S.K. olduğunu belirleyen polis, çalışmalarını sürdürüyor.

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