Türk vatandaşlarına Rusya'da burs!

Rusya Federasyonu, Rusya'da önde gelen Üniversitelerde burslu eğitim almak için Türk vatandaşlarına ve Türkiye'de ikamet eden Rusya yurttaşlarına ve Mesleki gelişimi yapmak isteyen Rus dili öğretmenlerine başvuruların başladığını duyurdu. Peki başvurular nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir? Eğitim nasıl işleyecek? İşte başvuru şartları ve detaylı bilgiler...

KİMLER BAŞVURABİLİR?

* 2016 yılından önce eğitimi tamamlayan veya 2017 yılında mezun olacakların yanı sıra eğitimlerine devam etmek isteyen yüksek okul ve lise mezunları.

* Lisans diploması sahipleri veya 2017 yılında lisans diploması alacak olanların yanı sıra eğitime Yüksek Lisans programında devam etmek isteyenler.

* Yüksek Lisans diploması sahipleri veya 2017 yılında Yüksek Lisans diploması alacak olanların yanı sıra eğitime Doktora programında devam etmek isteyenler.

* Bir veya iki eğitim dönemi içeresinde staj yapmak isteyen Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri.

* Ek mesleki eğitim almak ve mesleki gelişim yapmak isteyen Rus dili öğretmenleri.

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

1. Başvurular, 10 Şubat 2017 tarihine kadar http://russia.study/ web-sitesinden kayıt olarak ve orada bulunan elektronik anketi doldurarak yapılacaktır. Yüklenmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir:

* Pasaportunuzun veya kimliğinizin fotokopisi;

* Not durum belgesinin transkripti: Lise öğrencileri için – 9-12 sınıfları boyunca, Üniversite öğrencileri için – tüm eğitim yılları boyunca. Üniversite mezunlar için – diploma fotokopisi ve transkripti.

NOT: Tüm evraklar sadece taranmış PDF formatında kabul edilmektedir!

2. 10 Şubat 2017 tarihinden sonra kayıtlı adayların ve belgelerinin kontrolü yapılacaktır. Elektronik anketinizde hata yapan adaylar bildirilecektir.

3. Şubat ayının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığında adaylar ile Mülakat günü yapılacaktır. Kesin tarih, saat ve yer web-sitesinde http://russia.study/ kayıt sırasında adaylar tarafından belirtilen e-posta ile bildirilecektir.

Mülakata katılma imkanınız yok ise “Ben neden Rusya’da okumak istiyorum?” konulu kompozisyonu http://russia.study/ web-sitesinde Kişisel sayfanıza yüklemeniz gerekmektedir (Türk veya Rus dilinde, en fazla 1 sayfa A4 PDF formatında).

Öncelik mülakata katılan adayalara verilecektir!



Rus dili öretmenlerine mülakata katılmak ve kompozisyon yazmak gerekmemektedir.



4. Seçilen adayların 14 Mart 2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen taranmiş belgeleri http://russia.study/ web-sitesinde Kişisel sayfasına yüklemeleri gerekmektedir:

* Pasaport. (Pasaportun geçerliliği Ağustos 2017'den en az 18 ay olmalıdır!)

* Not Dökümü (Transkripti) veya üniversite diploması.

Dosyalama sırasında diplomanız henüz tanzim edilmemiş ise, alınmasından sonra Rusça’ya çevirilmiş, noter tasdikli ve apostil kaşeli olması gerekmektedir!

* Yurtdışında eğitim almak kontrendikasyonların olmadığını gösteren Sağlık raporu.



* HIV ve AİDS virüsü taşımadığını gösteren Sağlık raporu.

Paragraflarda belirtilen tüm belgeleri Rusçaya çevrilmiş ve noter tasdikli olmalıdır.

Rusçaya çevrilmiş ve noter tasdikli taranmış belgeleri de Kişisel sayfaya yüklenmeleri gerekmektedir.

* Doktora programına adaylar Rusça veya İnglizce diline olası araştırma konuları ile ilgili araştırma makalesi hazırlamakta yükümlüdürler.



NOT: Sadece taranmiş PDF formatında belgeler kabul edilmektedir!

4. Seçilen adayların elektronik dosyaları Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Türkiye Temsilciliği tarafından Rusya üniversiteler ile birlikte son kararı verecek olan Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığına gönderilecektir. Karar genellikle Haziran ayına kadar verilmektedir.

5. Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı kararını verdikten sonra, seçilen adaylara elektronik mail olarak öğrenci vizesi için bir davetiye gönderilecektir.

6. Seçilen adaylar Rusya Federasyonu konsolosluklarından birinde (Ankara’da, İstanbul’da, Antalya’da, Trabzon’da bulunmaktadır) öğrenci vizesi başvuru yapması ve üniversiteler tarafından belirtilen tarihte Rusya’ya gelişlerini planlanması gerekmektedir.

BURS KAPSAMINDAKİ HARCAMALAR

* Eğitim programı boyunca ücretsiz eğitim. Seçilmiş adaylar Rusça bilmiyor ise bir yıl boyunca ücretsiz hazırlık bölümünde Rusça eğitimi almaya hak kazanacaktır.

* En az 1.400 ruble tutarında aylık burs. Ayrıca her üniversitede yüksek akademik performans için artan burs imkanı bulunmaktadır.

* Yurtta ücretli yer verilecektir. Ücretler her üniversiteye göre değişmektedir.

Ulaşım giderleri, vize onayı, sağlık sigortası gibi geri kalan diğer harcamalar aday tarafından karşılanacaktır!