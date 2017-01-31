Doğu Anadolu'yu kar vurdu

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Üşümemek için kat kat giyinen ve ellerine 2- 3 eldiveni üstüste geçiren öğretim üyesi ve öğrenciler, çalışmanın sonunda ortaya muhteşem bir eser çıkacağını belirtti. Testerelerle karı kalıp kalıp kesen ve daha sonra onları ıslatarak duvar gibi ören heykelciler, "Erzurum'un tarihini kara işliyoruz" dedi.

Atatürk Üniversite Oltu Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi Kadir Tuzcu, öğretim üyesi ve öğrencilerden oluşan 32 kişilik ekiple vardiyalı olarak çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: