31 OCAK 2017
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Doğu Anadolu'yu kar vurdu

31 Ocak 2017 Salı, 12:54:30

Sibirya soğukları Doğu Anadolu'da etkisini göstermeye devam ediyor

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    Muş’ta bir evin dış cephesinde oluşan 5 metrelik buz sarkıtı görenleri şaşırtıyor. Kentte etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

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    Kar yağışı ve soğuk havanın en fazla etkili olduğu ve tek katlı evlerin kara gömüldüğü Kale Mahallesi’ndeki bir evin dış cephesinde oluşan buz sarkıtı ise ilginç görüntüler oluşturdu.

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    Tek katlı evin dış cephesinde 5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 metre genişliğinde buz sarkıtı oluştu. Buz sarkıtının kalınlığından dolayı kıramadıklarını ifade eden Nurettin Türk, akşamları havanın eksi 15 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

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