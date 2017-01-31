Doğu Anadolu'yu kar vurdu

31 Ocak 2017 Salı, 12:54:30 | Güncelleme: 13:00:00
Sibirya soğukları Doğu Anadolu'da etkisini göstermeye devam ediyor
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Muş’ta bir evin dış cephesinde oluşan 5 metrelik buz sarkıtı görenleri şaşırtıyor. Kentte etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
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Kar yağışı ve soğuk havanın en fazla etkili olduğu ve tek katlı evlerin kara gömüldüğü Kale Mahallesi’ndeki bir evin dış cephesinde oluşan buz sarkıtı ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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Tek katlı evin dış cephesinde 5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 metre genişliğinde buz sarkıtı oluştu. Buz sarkıtının kalınlığından dolayı kıramadıklarını ifade eden Nurettin Türk, akşamları havanın eksi 15 dereceye kadar düştüğünü söyledi.
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Buz sarkıtlarının yaklaşık olarak 5 metreye ulaştığını ifade eden Türk, “Görüldüğü üzere buz sarkıtından dolayı camımızın önü kapandı. Buz 1,5 metre genişliğinde bulunuyor. Biz 11 kişi bu evde yaşıyoruz. Buzun uzunluğu tahmini olarak 5 metreyi buluyor” dedi.
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki vatandaş, 2 saatlik bir çalışmanın ardından köye ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Beytüşşebap ilçesi Bölücek köyünde yaşayan kalp ve solunum hastası 80 yaşındaki Mirza Akdoğan, dün sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı.
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Aile, köy yolunun kapalı olması nedeniyle Akdoğan’ı hastaneye götüremeyince, İlçe Özel İdare ve 112 Acil Servis’i aradı. Bunun üzerine harekete geçen Özel İdare ve sağlık ekipleri, paletli ambulans ve iş makineleriyle yola çıktı.
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Ekipler, yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından köye ulaştı. İlk müdahalesi burada yapılan Akdoğan, İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Sağlık personeli Muhammet Tuncer, hastayla ilgili 112’ye çağrı düştüğünü ve bunun üzerine harekete geçtiklerini belirterek, “Yollar kapalı olduğu için paletli ambulansımızla geldik. Hastamıza ilk müdahaleyi yapıp, oksijen bağladık. Daha sonra ise hastaneye kaldırdık” dedi.
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Özel İdare çalışanı Fahrettin Erdal ise kapanan köy yollarının açılması için gece ve gündüz çalıştıklarını belirterek, “Birçok köy yolunu ulaşıma açtık, kapalı olanları da açmaya devam ediyoruz. Köyler dağınık olduğu için gece ve gündüz çalışıp, elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
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Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü, Erzurum'un 11- 18 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için tarihi eserlerin kardan maketlerini yapıyor.
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Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Gençlik ve Bilim Anıtı'nın arkasındaki meydana dökülen 100 kamyon karın yanı sıra, Palandöken Kayak Merkezi'nden getirilen suni kar yapma makinesi ile kar üreten heykelciler, 5 bin yıllık şehri adeta kara işliyor.
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Erzurum kültürünü yansıtan tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Saat Kulesi, eski Erzurum evleri, kalenin surları, çeşmeler ve hamam gibi eserlerin bulunduğu 'kardan sokağı' kardan yapan heykel bölümünün öğrenci ve öğretim üyeleri vardiyalı olarak gece gündüz demeden çalışıyor. Yaklaşık 500 metrekare alan üzerine kurulan kültür sokağında çalışanların soğuktan sakal ve bıyıkları buz tuttu.
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Üşümemek için kat kat giyinen ve ellerine 2- 3 eldiveni üstüste geçiren öğretim üyesi ve öğrenciler, çalışmanın sonunda ortaya muhteşem bir eser çıkacağını belirtti. Testerelerle karı kalıp kalıp kesen ve daha sonra onları ıslatarak duvar gibi ören heykelciler, "Erzurum'un tarihini kara işliyoruz" dedi.
Atatürk Üniversite Oltu Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi Kadir Tuzcu, öğretim üyesi ve öğrencilerden oluşan 32 kişilik ekiple vardiyalı olarak çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:
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"Kardan yaptığımız kültür sokağında Erzurum'un tarihi binaları, tarihi mekanları, çeşmeleri, hamamları bulunuyor. Bu sokakta eskiyi yaşatmak istiyoruz. Eski bir Erzurum sokağını canlandıracağız. 32 kişi vardiyalı olarak saat 09.00 - 23.00 arası çalışıyoruz. Kardan kültür sokağı için 100 kamyon karla birlikte zaman zaman suni kar da yapıyoruz.
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Hedefimiz kültür sokağını EYOF'a hazırlamak. Sokak yapıldıktan sonra ışıklandıracağız. EYOF için Erzurum'a gelenler bu sokaktan çıkmayacak. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü gecelerde çalıştığımız kardan kültür sokağındaki eserler 4 metre yükseklikte ve gerçek yapı boyutlarında olmasına dikkat ediyoruz."