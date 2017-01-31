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Bolu'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü İlker Erdi Gülen hayatını kaybetti

31 Ocak 2017 Salı, 13:30:56 DHA

Park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki İlker Erdi Gülen, olay yerinde hayatını kaybetti. Gülen'in babası, oğlunun cesedi araçtan çıkarılırken, 'Benim günahım neydi Allahım' diyerek gözyaşı döktü

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    Bolu'da, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki İlker Erdi Gülen öldü.

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    Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Karamanlı Mahallesi mevkisindeki yan yolda meydana geldi. 

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    Jeneratör tamir ve bakım işi yapan İlker Erdi Gülen, sabah 14 EG 460 plakalı otomobiliyle iş yerine gitmek için evden çıktı. 

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