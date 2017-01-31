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Karakoçan, Cemil Sarıoğlu
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Karakoçan Belediyesine Cemil Sarıoğlu görevlendirildi

Elazığ Valiliğince KHK kapsamında Karakoçan Belediye Başkanlığına Kaymakam Sarıoğlu görevlendirildi

31 Ocak 2017 Salı, 13:37:35 Güncelleme: 13:39:47 AA

Elazığ Valiliğince, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Karakoçan Belediye Başkanlığına Kaymakam Cemil Sarıoğlu görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karakoçan Belediye Başkanı Kocaman hakkında Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen kovuşturma nedeniyle Anayasanın 127. maddesinin dördüncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Valilikçe 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesinin ikinci fıkrası ile 46. maddesi hükümleri kapsamında Belediye Başkan vekilliğine Karakoçan Kaymakamı Sarıoğlu görevlendirilmiştir." denildi.

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