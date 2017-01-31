"Ağrı'da deniz vardı da biz mi yüzmedik" notuyla sosyal medyada paylaşılan videoda, ismi Ali Kaya olan bir genç, bina üzerinden karın içine atlayarak yüzmeye başlıyor. Üzerinde sadece şort bulunan ve videoyu çeken arkadaşlarının söylediği tarzda da yüzen genç, kısa süre sonra kardan çıkıyor.

Videoyu çekenler tarafından Ağrı merkezde kaydedildiği belirtilen görüntüler, paylaşıldıktan kısa süre sonra sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Yüz binlerce kez izlenip, binlerce defa da paylaşılan videonun altına yapılan yorumlarda ise Doğu kentlerinde yaşayanların soğuk havaya karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.