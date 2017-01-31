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Bursa'da mahalleli uyuşturucu bağımlılarından korunmak için silahla nöbet tutuyor

Bölgedeki metruk binaları gezerek uyuşturucu kullanan ve satanların dertlerini dinleyen muhtar Abdullah Akar, 4 bin gencin bulunduğu mahallede yaklaşık bin gencin uyuşturucu kullandığını ileri sürdü

31 Ocak 2017 Salı, 14:20:04 Güncelleme: 14:21:37 İHA

Bursa'da uyuşturucu içicileri ve satıcılarının mesken edindiği mahallede vatandaşlar evlerinin önünde silahla nöbet tutuyor.

Osmangazi'ye bağlı Alemdar Mahallesi, uyuşturucu bağımlılarının meskeni oldu. Bölgede bulunan onlarca metruk binada uyuşturucu satıcıları ve içicileri cirit atıyor. Bu durumdan rahatsız olan mahalleli ise evlerinin önünde silahlarla nöbet tutuyor. Alemdar Muhtarı Abdullah Akar, metruk binalarda uyuşturucu kullananların sayısının çok olması üzerine tek başına uyuşturucu ile mücadeleye başladı. Metruk binalarda tek tek uyuşturucu içicileriyle konuşan muhtar, onlara elinden geldiği kadar yardımcı olmaya ve bu illetten kurtarmaya çalışıyor.

Bölgedeki metruk binaları gezerek uyuşturucu kullanan ve satanların dertlerini dinleyen Abdullah Akar, 4 bin gencin bulunduğu mahallede yaklaşık bin gencin uyuşturucu kullandığını ileri sürdü. Muhtar, mahallerindeki tabakhaneler olarak bilinen metruk binaların bir an evvel temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Mahallerindeki uyuşturucu bağımlısı sayısının her geçen gün artığını, halkın çok huzursuz olduğunu belirten Abdullah Akar, "Uyuşturucu bağımlıları bu illetten kurtulmak için devletten yardım bekliyor. Bu gençleri kurtarmak lazım. Yüzlerce genç uyuşturucunun pençesinde" diye dert yandı.

Metruk binaların çevresinde evleri bulunan vatandaşlar ise, uyuşturucu satıcıları ve bağımlılarından gelebilecek bir tehlikeye karşı dolayı silahlarıyla nöbet tutuyor.

İHA muhabirinin görüştüğü uyuşturucu bağımlısı bir şahıs, "Bu illetten kurtulmak istiyorum. Uyuşturucu yüzünden eşimden ayrıldım. Çocuklarımın yüzünü göremiyorum. İşsiz olduğumuz için kullanıyorum. Yetkililerin bana ve benim gibilere sahip çıkmasını, iş sahibi yapmasını istiyorum. Uyuşturucuyu bırakmak istiyorum. Her içici aynı zamanda bir satıcıdır. Çalışmayan ve parası olmadığı için uyuşturucu temin edemeyen bağımlılar bunu satmak zorunda kalıyor. Biz bu illetten kurtulmak istiyoruz. Devletimiz bize sahip çıksın, bizi bu bataklıktan kurtarsın" dedi. Başka bir bağımlı ise, her gün kullandıkları metamfetaminin bir gramının 100 lira olduğunu, bunu temin etmek için mecburen uyuşturucu satarak başkalarını da zehirlediklerini söyledi.

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