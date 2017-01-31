Meclis Başkanlık Divanı "milyonluk fatura" için toplanıyor

TBMM Başkanlık Divanı, üyelerin iletişim harcamalarını görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

Meclis'te 1 milyon 200 bin liralık fatura tartışması devam ediyor.

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in rekor düzeydeki faturasına hem telefon konuşmaları, hem de Adana'da seçmene özel günlerde gönderdiği mektuplar neden oldu. Fatura, CHP'li vekili de şoke etti. Bunun üzerine CHP, Meclis Başkanlığına başvurarak, tüm divan üyelerinin faturasının dökümünün açıklanmasını istedi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Milyonluk fatura sonrasında başkanlık divanı üyeleri içinde sınırlama gelecek. Meclis Başkanlığı çalışma başlattı.

Yalnız CHP'li Elif Doğan Türkmen değil, iki divan üyesinin de haberleşme faturası kabarık çıktı. Listenin ikinci sırasında yer alan divan üyesinin haberleşme faturası 500 bin, üçüncü sıradaki üyenin ise 400 bin lira olduğu belirlendi. Bu iki isim ise şimdilik bilinmiyor.

Başkanlık divanı ise ilk toplantısında bu konuyu ele alacak. Bir önceki toplantıda haberleşme masraflarına sınırlama getirilmesi konusunda mutabık kalınırken, karar ise ilk toplantıda alınacak.

15 üyeli Meclis Başkanlık Divanı'nın da grup başkanvekillerinin de haberleşme masrafları Meclis tarafından karşılanıyor. Komisyon başkanları için de aynı uygulama geçerli. Milletvekilleri için ise 2 maaşlık bir sınırlama var, vekillerin haberleşme masrafı bir yıl içinde 2 maaş tutarını geçmezse Meclis tarafından karşılanıyor.

HABERTÜRK TV