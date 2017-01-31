GÜNDEM
Bursa'da bir adam hafriyat sahasında ölü bulundu
31 Ocak 2017 Salı, 14:31:36 | Güncelleme: 14:36:37
DHA
Oğlunun cesedini gören anne "Bu benim yavrum" diyerek sinir krizi geçirdi
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Bursa'da çalıştığı fabrikaya gitmek üzere bu sabah evden ayrılan evli ve 2 çocuk babası, 25 yaşındaki Ahmet Bamur'un cesedi bir arsada bulundu.
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Acı haberi alınca gelen annesi Gülay Bamur'un cesede bakıp,"Bu benim oğlum" diyerek gözyaşı döktü.
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Bursa'da tekstil fabrikasında çalışan Ahmet Bamur bu sabah işe gitmek üzere Çukurca Mahallesi'ndeki evinden çıktı.
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Bir kolu protez olan Ahmet Bamur'un cesedi aynı mahalledeki arazide bulundu.
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Haber verilmesi sonucu belirtilen yere gelen 112 Acil servis ekipleri Bamur'un öldüğünü belirlerken polis ise çevrede önlem aldı.
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Bu sırada bölgede önlem alan polis ekipleri cesedi görüp tanıyan bir kişiden ölen kişinin arkadaşı Ahmet Bamur olduğunu öğrendi.
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Polis daha sonra ölen gencin eşi Songül ve annesi Gülay Bamur'a ulaştı.
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Koşarak belirtilen yere gelen Gülay Bamur oğlunun cesedine bakıp "Bu benim yavrum" diyerek sinir krizi geçirirken gözyaşlarını tutamayan eşi Songül Bamur'u ise yakınları güçlükle sakinleştirdi.
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Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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Polis, vücudunda darp ile silah izi bulunmayan Ahmet Bamur'un cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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