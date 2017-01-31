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Bursa'da bir adam hafriyat sahasında ölü bulundu

31 Ocak 2017 Salı, 14:31:36 DHA

Oğlunun cesedini gören anne "Bu benim yavrum" diyerek sinir krizi geçirdi

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    Bursa'da çalıştığı fabrikaya gitmek üzere bu sabah evden ayrılan evli ve 2 çocuk babası, 25 yaşındaki Ahmet Bamur'un cesedi bir arsada bulundu.

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    Acı haberi alınca gelen annesi Gülay Bamur'un cesede bakıp,"Bu benim oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

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    Bursa'da tekstil fabrikasında çalışan Ahmet Bamur bu sabah işe gitmek üzere Çukurca Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

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