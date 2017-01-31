31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
mgk
GÜNDEM

Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı

2017 yılının ilk MGK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

31 Ocak 2017 Salı, 15:09:54 Güncelleme: 15:11:52 İHA

2017 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

2017 yılının ilk MGK'sında yurt içindeki terör örgütleri ile mücadele başta olmak üzere Suriye ve Irak'ta yürütülen operasyonlar ile gelişmeler masaya yatırılacak. FETÖ, PKK ve diğer örgütlerle mücadelede gelinen son nokta görüşülecek. Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ve Irak ile ilişkilerin de görüşüleceği toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bir sunum yapması bekleniyor.

Yeni yılın ilk MGK'sında masaya yatırılacak başlıklardan bir diğerinin ise Trump yönetimindeki Amerika ile ilişkiler olması bekleniyor. Ayrıca yurt dışında bulunan FETÖ mensubu teröristlerin iadesi için yapılan çalışmalarda gelinen son durum da görüşülecek.

BAŞBAKAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK öncesinde Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

2017 yılının ilk MGK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul sonrası Erdoğan ve Yıldırım MGK'ya katıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Deniz Baykal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sarfınazar' çağrısı
GÜNDEM

Baykal'dan Erdoğan'a 'sarfınazar' çağrısı
CHP'li Saliha Sera Kadıgil gözaltına alındı
GÜNDEM

CHP PM üyesi gözaltında
CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ve hükümete Trump eleştirisi
GÜNDEM

CHP'den Erdoğan ve hükümete Trump eleştirisi
15 Temmuz Gazisi'ne Erdoğan sürprizi
GÜNDEM

Önce telefon etti, ardından evine gitti
Başbakan Yıldırım'dan 'ay yeni yılı' mesajı
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım'dan 'ay yeni yılı' mesajı
Başbakan Yıldırım ile Theresa May ortak açıklama yaptı
GÜNDEM

İngiltere ve Türkiye anlaştı
Reina katliamıyla ilgili 14 kişi hakkında tutuklama talebi
GÜNDEM

REİNA KATLİAMIYLA İLGİLİ 14 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul'da gasp çetesi çökertildi
GÜNDEM

POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ! 1 MİLYON DOLARI...
YSK müdürü Gürsel Dursun'dan savunma: 12 yaşındaki çocuğum paylaşmış
GÜNDEM

TARTIŞILAN PAYLAŞIMA YSK MÜDÜRÜNDEN SAVUNMA: 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUM PAYLAŞMIŞ
Üniversiteli Özge Kandemir'in öldüğü kazayla ilgili dava başladı
GÜNDEM

HAKİMDEN SANIĞA: TEKERLERİN ARASINA ALDIĞINI HİSSETMEDİN Mİ?
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
GÜNDEM

HDP SÖZCÜSÜ AYHAN BİLGEN TUTUKLANDI
Van'da istismara uğrayan 38 günlük bebeğin ölüm nedeni belli oldu
GÜNDEM

İSTİSMARA UĞRAYAN 38 GÜNLÜK BEBEĞİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!