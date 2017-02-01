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Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi

2017 yılının ilk MGK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Görüşme 8 saat sürdü

31 Ocak 2017 Salı, 15:09:54 Güncelleme: 01 Şubat 2017 Çarşamba, 00:11:36 HABERTURK.COM

2017 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen görüşme 8 saat sürdü. 

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

TERÖRLE MÜCADELE: "Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usullerle silah yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırladığı belirtilmiştir."

SURİYE'DE ATEŞKES: "Suriye’de gerçekleştirilen ateşkesin korunması ve güçlendirilmesi ile Astana Toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınarak, Türkiye'nin, siyasi geçiş sürecinin başlatılmasına yönelik çabalarını ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği kaydedilmiştir."

KIBRIS MESELESİ: "Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir."

MİLLİ GÜVENLİK: "Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt içinde ve yurt dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir."

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