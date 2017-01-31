İstanbul'da gasp çetesi çökertildi

Kuzey Irak'ta para transferi yapan bir danışmanlık şirketinin 2 kuryesi 24 Ekim'de, 1 milyon dolar para taşırken 4 kişi tarafından gasp edildi. Olay sonrası polise ifade veren 2 kurye, Merter'de kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından etkisiz hale getirildiklerini belirtti. Nasıl gasp edildiklerini polise detaylı anlatan mağdurların ifadesinin ardından polis çok yönlü çalışma başlattı.



Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen soruşturmada 2 kuryeyi soyan şüphelilerle ilgili araç görüntüleri elde etti. Tespit edilen aracın, çalıntı ve ikiz plaka kullanıldığı tespit edildi. Olaydan kısa bir süre sonra 2 şüphelinin görüntüleri de polisin dikkatini çekti. Şüphelilerden birinin kel, diğerinin ise peruk taktığı görüldü. Bu iki kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma derinleştirildi. Yapılan detaylı çalışmalarda bu iki şüpheliden peruk takan kişinin Eşref Ö. diğerinin ise İsmail Ç. olduğu belirlendi. Yapılan inceleme de Eşref Ö.'nün cinayetten kaydı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.



FARKLI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Şüphelilerin kaldıkları adresleri bulmaya çalışan polis, yeni görüntülere daha ulaştı. Görüntülerde olayda kel olan kişinin bu kez takma saç taktığı ve diğerinin ise peruksuz olduğu ve şekil değiştirdikleri görüldü. Polis tarafından tanınmamak için kılık ve kıyafetlerini sık sık değiştirdikleri tespit edilen gaspçıların adresleri belirlendi.



OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen delillerin ardından çete lideri olduğu öğrenilen Eşref Ö. ile yardımcısı İsmail Ç.'nin aralarında bulunduğu 13 kişi 5 ayrı ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerinde yapılan aramalarda 2 adet polis yeleği, 7 ruhsatsız silah ve polis çakarlı 2 çalıntı araç ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen gaspçıların, 4 ayrı olayı daha planladıkları belirlendi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

Mustafa ŞEKEROĞLU/İSTANBUL